Polaroidszoknya, unikornis szerkó és alig takaró gyöngymelltartó is tartolt a hétvégi Coachellán

Összegyűjtöttük a fesztivál legfeltűnőbb szereléseit.

Két év kihagyás után idén újra megtartották a Coachella fesztivált. Az első felvonás a hétvégén zajlott, a fellépők között volt többek között Doja Cat, Kim Petras, The Weeknd és Billie Eilish bátyja, FINNEAS is. A háromnapos eseményen persze nem csak a fellépők, de a fesztiválozók szettjei is figyelemre méltóak voltak, összegyűjtöttük a legkülönlegesebbeket:

A fesztivál egyébként április 22. és 24. között között folytatódik, további sztárfellépőkkel.