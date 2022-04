Radics Giginek számolási zavara van, de azt mondja, a pénzt azért meg tudja számolni

Papírja is van erről.

Radics Gigi volt Palik Lászlóék YouTube-os műsorának legutóbbi vendége, ahol az énekesnő azt mesélte el, mikor terhes lett a kislányával, egy szakmabeli kollégája felhívta őt, hogy kifejezze csalódottságát emiatt.

Azt mondta, hogy, úristen, Gigi, akkorát csalódtam, mert most innentől kezdve szerintem nem fogod tudni megvalósítani az amerikai álmot, pedig te lennél az egyetlen, aki ezt meg tudná csinálni.

Ahogy a Velvet írja, Radics Gigi azt is elmesélte, van egy számolási zavara is, amiről még papírja is van.