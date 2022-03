Elfelejtett szólni neki a férje, hogy elnök akar lenni – portré az ukrán first ladyről

Az orosz–ukrán háború kapcsán nemcsak Volodomir Zelenszkij került előtérbe, hanem felesége, Olena Zelenszka is. A first ladyt igazi hazafinak tartja az ukrán nép, miután nem menekült el az országból, hanem kitartásra buzdítja népét a csatornákon, ahol erre lehetősége van.

A Kreml propagandaügynöksége csak úgy hívja, különleges hadművelet. Ami valójában zajlik, az az ukrán civilek tömeges kivégzése

– fogalmazott március közepén a közösségi médiában közzétett nyílt levelében Olena Zelenszka, az ukrán first lady. Volodomir Zelenszkij felesége az Instagramot használta arra a háború kitörése után, hogy kommunikáljon hazája népével, jelenleg több mint két és félmillió felhasználó figyel a szavaira.

Olena Zelenszkáról mindaddig kevés szó esett, míg férje fel nem hívta a figyelmet arra, hogy Moszkva első számú célpontja az ukrán elnök, a második pedig annak családja. A kijelentést csak még komorabbá tette a tény, hogy a házaspárnak két gyereke van, akik szintén célpontokká válhattak.

Kapcsolódó Filmszerepnek indult, a háború közepén találta magát: kicsoda Volodimir Zelenszkij? Először a tévében, aztán 2019-ben a valóságban is elnök lett, ma pedig ő Oroszország első számú célpontja, miközben egyre többen ünneplik hősként világszerte. Portré az ukrán államfőről.

Az ukrán first lady épp annyi idős, mint a férje, tehát 44 éves. Zelenszkijhez hasonlóan Kelet-Ukrajnában, Krivij Rihben született, az ottani egyetemen építészetet tanult, miközben a Kvartal 95 Studio nevű produkciós cég forgatókönyvíró munkatársa lett. A céget Zelenszkij és barátai alapították, általuk került forgalomba az ukrán elnök leghíresebb sorozata, A nép szolgája is, amit már magyar kereskedelmi csatorna is műsorra tűz – és amelynek megírásában a majdani feleség is komoly szerepet vállalt. Zelenszka Zelenszkijjel való kapcsolata egyébként nem ekkor kezdődött, hanem jóval korábban: az egyetemen figyeltek fel egymásra (ráadásul ugyanabba az általános iskolába jártak, igaz, akkor még nem ismerték egymást).

2003-ban jöttek össze, még bőven azelőtt, hogy Zelenszkij aktívan politizált volna volna. Sokat nem vártak a házassággal, annak az évnek a szeptemberében oltár elé álltak. Egy évre rá megszületett a lányuk, Olekszandra Zelenszka, bő tíz évvel később pedig a fiuk, Kyrylo.

„Elnök leszel? Miért nem mondtad el?”

Zelenszkij 2015-től lépett a gázra politikai karrierjében, abbéli reményében, hogy egy napon majd köztársasági elnök válhat belőle. És nem titkoltan azért is, mert A nép szolgája című sorozatban olyan tanárt alakított, aki felszólal a korrupt politikai elit ellen, az erről kiszivárgott videó pedig egészen az elnöki székig repíti a figurát. A politizálás 2018-ban fordult komolyra, Zelenszkij ekkor alapította meg a Nép Szolgája nevű pártot, amelynek elnökjelöltje is lett. Gyakorlatilag stand-up komikusként kampányolt innentől kezdődően, ugyanakkor a családja előtt annyira képes volt titokban tartani az elnökjelöltséget, hogy a felesége csak a Facebookról értesült erről. Ezt maga Zelenszka árulta el az ukrán Vogue-nak adott, 2019-es interjújában.

Azt kérdeztem tőle, miért nem mondtad el, Volodimir? Ő meg azt válaszolta, szimplán csak elfelejtette.

Zelenszkij azért volt óvatos és titkolózó a témában, mert felesége egyáltalán nem szereti a politikát; jól tudta, Olena nem örült volna a jelöltségnek és annak a felhajtásnak, ami az egész politikai szereppel jár. Zelenszka úgy gondolta, amint a politikai elitbe kerülnek, az életük megváltozik, és nem biztos, hogy a szó pozitív értelmében (és bár a Krím elcsatolása és a Donbasz után vagyunk, ekkor még senki nem gondolta volna, hogy az oroszok háborút indítanak Ukrajna ellen).

Zelenszka ellenben azt is jól mérte fel, hogy férjének fontos a politikusi szerep, ehhez pedig egy erős társra van szüksége, így teljes mellszélességgel a projekt mögé állt: a kampányidőszakban Zelenszkij minden egyes gyűlésén, beszédén, nyilvános eseményén részt vett, rendíthetetlenül állt a fotósok hada elé, miközben minden porcikája ellenezte a médiafigyelmet. Noha kötelezettségei egyáltalán nem volnának azt illetően, hogy nyilvános eseményekre elkísérje a férjét, de ahogy fogalmaz, „folytathatná az életét a legnagyobb nyugalomban, ám a férjének érzelmi támogatásra van szüksége, ketten megbirkózni a világ minden tájáról érkező fotósokkal pedig jobb, mint egyedül”. Férjével való kapcsolatát úgy írja körül, „biztonságos, meghitt, soha nem nyugodt, de mindig érdekes”.

Forgatókönyvírói szakmájából is adódhat, hogy szívesebben munkálkodik a háttérben, ám jól tudja, az új élethelyzet új szabályokkal jár, amelyekhez alkalmazkodnia kell. Ilyen az is, hogy sosincs egyedül, legfeljebb a fürdőszobában: míg korábban a saját autójában egymaga tudott lenni a gondolataival, mára ez is megváltozott, hiszen testőrök kísérik mindenhová.

Én a színfalak mögött érzem jól magam, évekig azt csináltam, amit igazán szerettem, forgatókönyveket írtam. A férjem mindig a frontvonalban áll, én az árnyékban vagyok komfortos. A pártjában nincs szerepem, viccekben sem vagyok jó, egyszerűen másmilyen ember vagyok. De tudom, mi mindennel ruház fel a szerepem: lehetőségem van felhívni az emberek figyelmét fontos társadalmi kérdésekre.

Olena Zelenszka a Vogue-nak arról is szót ejtett, ugyan Ukrajnában teljesen mást jelent first ladynek lenni, mint Amerikában vagy Franciaországban (nincs például fizetése, irodája és feladata sem az elnök feleségeként), de igyekezett feltérképezni, más államfők feleségei mit tesznek azért, hogy jobbá váljon a világ. Zelenszka úgy véli, nincsenek kevésbé érdekes first ladyk, mindenki képzi magát valamilyen területen.

Brigitte Macron nagyszerű tanár, ő olyan programokat talál ki, amelyek az oktatásra fókuszálnak. Iskolákat hoz létre nehéz sorsú felnőtteknek, akiket valamiért kivetett magából az oktatási rendszer. Amikor találkoztam vele, elmondta, ő maga tanít francia nyelvet egyes helyeken. De Sarah Netanyahuról is beszélhetnék, aki gyakorló gyermekpszichológus. Elke Büdenbender, a német államfő felesége pedig sikeres ügyvéd.

Hat hónapra volt szükség ahhoz, hogy Zelenszkij politikai háttércsapatával kiötöljék, milyen munka passzolna legjobban Zelenszkához. Miután Kelet-Ukrajnában töltötte addigi életét, abban van otthon leginkább, hogy arrafelé milyen problémákkal küzdenek az emberek, így amellett döntöttek, arra a régióra összpontosítva adnak neki feladatokat. A gyerekek egészségéért, az ukrán esélyegyenlőségért és kulturális diplomáciáért felel a first lady, akinek egyik első feladata az iskolai étkeztetés megreformálása volt.

Utóbbi témában azt látja célravezetőnek, minél hamarabb meg kell magyarázni a gyerekeknek, hogy a brokkoli egészségesebb a kolbásznál, a gyorsételeknél – egyébként is kedveli az ehhez hasonló, világosan megfogalmazott üzeneteket, amikkel valóban célt lehet érni. Mikor férjét elkíséri egy-egy politikai útra, igyekszik hasznosan tölteni az időt. Kanadában például orvosi központba látogatott, hogy a gyermekgyógyításról szerezzen ismereteket, Japánban pedig táplálkozási szakemberekkel tárgyalt.

Társadalmi kérdéseket illető elhivatottságát mi sem bizonyítja jobban, mint a találkozása Masa Efroszinina ukrajnai ENSZ jószolgálati nagykövettel, aki a családon belüli erőszak témájára specializálódott. Elpanaszolta a first ladynek, hogy évente legalább egymillió ukrán nő szenved családon belüli erőszaktól, és ugyan létezik segélyhívó, de Efroszinina szerint alig ismerik a forródróthoz tartozó telefonszámot.

Akarod, hogy felírjam egy kitűzőre és a ruhámra tegyem?

Így lett később a forródrót száma 2020, amely több alkalommal ott díszelgett Olena Zelenszka szettjeire kitűzve.

A divatikon

Nagyon szeretem, mikor New Yorkban vagy Párizsban azt kérdezik egy-egy ruhám láttán, hogy ki a tervezője. És szerintem kevésbé izgalmas lenne megnevezni egy nagy nyugati márkát, amit mindenki ismer. Így nagyon jó dolog, hogy azt mondhatom: ukrán divattervezők munkája van rajtam.

Olena Zelenszka nyilvános megjelenéseiről a nyugati sajtó is számos cikkben értekezett, kiemelve az ukrán first lady nagyszerű stílusérzékét; sokan Diana hercegnéhez hasonlítják ruhaválasztással kapcsolatos érzékenységét. Felkészült csapat áll mögötte, amely minden egyes diplomáciai út előtt elemzi, mire kell figyelni az adott országban. Ivan Frolov az egyik személyes divattervezője, ő mesélt arról, hogy egy alkalommal komoly médiavisszhangot kapott a first lady megjelenése, amikor a japán Naruhito császár trónra lépési ünnepségére voltak hivatalosak.

Zelenszka sárga színű ruhát viselt az ünnepségen. Az internetes fórumokon később arról vitatkoztak a felhasználók, hogy mivel állítólag Japánban tiltott a szín viselése, ez óriási divatbaki volt az ukránoktól. Csakhogy Zelenszkáék alaposan áttanulmányoztak az út előtt a japán kultúrát, pontosan ezért döntöttek a szín mellett: a helyi szertartási protokoll alapján egyetlen szabály van érvényben: a ruha színe reflektáljon az évszakra és a napszakra, ami esetükben a napsütéses ősz volt.

A Diplomatic Courier című újságnak 2021-ben arról mesélt, valóban nagy tudatosság van a mögött, ahogy megjelenik a nyilvánosság előtt.

Ahogyan öltözöm és bemutatom magam, azzal az országról is sokat árulok el. Az elnökkel együtt mi pozitívan és erősen képviseljük Ukrajnát. A divat elvégre kommunikációs eszköz: ha utazunk valahová protokollból, mindig a legjobb módon kell képviselnünk a hazánkat, gondolok itt a színekre is.

Oligarchák és miegymás

Mielőtt Zelenszkij hatalomra került, programjának egyik alappillére volt, hogy az oligarcháktól megtisztítja Ukrajnát. Csakhogy 2019-ben pont feleségének volt egy kétes ügylete: megvásárolt egy luxusapartmant Alekszandr Burjak ukrán oligarchától, erről a Reuters készített riportot. A Fekete-tenger partján lévő apartmant a piaci ár feléért vette meg még 2013-ban, jóval az akkori négyzetméterárak alatt. Az ingatlan azért rendelkezik magas piaci árral, mert mellette fekszik a Livágyija-palota, ahol hírességek egész sora fordult már meg fennállása óta, és ahol a jaltai konferenciát is megtartották.

Az üzletet rendre felemelgeti a nemzetközi és ukrán sajtó is Zelenszkij hatalomra kerülése óta, miután az elnök sem kezdett óriási oligarcha-tisztogatásba, derült ki a Guardian 2021-es riportjából. Mint írták, a szavazatok 73 százalékával elnöki pozícióba kerülő Zelenszkijnek komoly részesedése volt egy offshore cégben, amit az elnökválasztás megnyerése előtt átruházott egy barátjára. Az elnök ugyan nem válaszolt a Guardian megkeresésére, de az aktákból – melyből a lap dolgozott – kiderült, elég kiterjedt volt az offshore-hálózat. Tévéből ismert partnerek, barátok voltak benne, mint például Szerhij Sefir, aki Zelenszkij tévés produkcióit pénzelte, valamint Ivan Bakanov, az egyik közeli barátja. Bakanovból később az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezetője lett, Sefirből pedig az elnök jobbkeze.

A remény hangja

Olena Zelenszka az Instagramban találta meg azt a szócsövet, amin keresztül üzenni tud a háborúban szenvedő ukrán népnek. És persze nemcsak hozzájuk, hanem a világ vezetőihez is intézett már hangos, erőteljes mondatokat, nem ritkán angolul, mivel a nyelvet kiválóan beszéli. Vlagyimir Putyin ellen is kikelt már, erről szóló posztját a világ vezető médiumai – a BBC-től kezdve az Associated Pressig – címlapon közölték.

Ezzel a levéllel mondom el a világnak, hogy az ukrajnai háború nem egy háború valahol a világban. Ez egy háború Európában, közel az EU határaihoz. Ha nem állítjuk meg Putyint, aki már nukleáris háborúval fenyeget, nem lesz biztonságos hely a világban egyikünk számára sem.

Levelében, instagramos posztjaiban a reményt, a meg nem alkuvást állította eddig középpontba, és bár korábban tartózkodott a nyilvános szereplések effajta formájától, hazája érdekében félretette ezeket az aggodalmait. Két gyerekével jelenleg ő is Ukrajnában van, ami kockázatos döntés, ám az ukrán nép értékeli, hogy a first lady nem menekült el, és hogy a közösségi médiában ennyire inspirálóan hat mindenkire.

Zelenszka eközben hangsúlyozza: ő nem politikus, semmi joga beleavatkozni az elnök munkájába, de közvetíteni tud az emberek és a politikusok között, hogy e két csoport meghallja egymás hangját.

Ha valamit hajlandó vagyok megtenni, az pontosan ez.