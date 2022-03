Újra találkozott édesanyjával a 11 éves kisfiú, aki egyedül menekült Ukrajnából

Ismét találkozhatott a családjával a 11 éves Hassan Pisecká. A kisfiú egyedül menekült az ukrajnai Zaporizzsjából a szlovák fővárosba, Pozsonyba. Több mint ezer kilométert tett meg, mindössze egy műanyag zacskó és egy útlevél volt nála. A kezére felírtak egy telefonszámot, hogy el tudja érni a Szlovákiában élő rokonait.

Édesanyja, Júlia Pisecká Zaporizzsjában maradt, hogy gondoskodjon idős és mozgásképtelen édesanyjáról.

Amikor a kisfiú elérte a szlovák határt, a hatóságok segítette neki, a telefonszám alapján felvették a kapcsolatot az országban élő rokonaival.

Elmondásuk szerint megdöbbentette őket a kisfiú „igazi hőshöz méltó mosolya, rettenthetetlensége és elszántsága”.

Időközben a fiú anyja, nagyanyja és a kutyájuk is útnak indultak, a héten pedig végre találkoztak a kisfiúval.

