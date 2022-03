Sági Szilárd az egész karantén alatt eltiltotta a gyerekeit a telefontól és a tévétől

Közel másfél évig nem nyúlhattak se telefonhoz, se tablethez, és a tévét sem nézhették.

Sági Szilárd éveken át narrálta a Hal a tortán című műsort, a hangja a legtöbbek számára a főzős műsorból lehet ismert. A pandémia berobbanásakor ő is sok munkájától elesett, ezért műhelyt épített a kertjében, ahol ma, a megszokotthoz visszatérve is szorgosan készít konyhai felszereléseket és dizájnelemeket.

Mivel a családjához közel dolgozhatott, lehetősége nyílt több időt tölteni az ikerfiaival is, akikkel adóvevőn tartotta a kapcsolatot, ha a srácok megunták a műhelyi légkört és inkább a házba mentek be játszani. Mint mondja, a gyerekek szeretnek a természet közelében lenni és kirándulni, a négy fal között pedig szívesen választják a közös főzést vagy a barkácsolást, mint az elektromos kütyük nyomkodását. A pandémia alatt volt is lehetőségük leszokni ezek használatáról, szüleik ugyanis eltiltották őket az említett eszközöktől.

Elképesztően megkönnyítik a dolgom, mert sokkal inkább választják a kirándulást, a közös főzést, barkácsolást vagy a barkochbázást étkezés közben, mint hogy a kütyüket nyomkodják. A pandémia alatt le is voltak róla tiltva, közel másfél évig nem volt a kezükben se telefon, se tablet, de még a tévét sem nézhették

– mondta Sági a Story magazinnak.