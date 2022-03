Tóth Gabi: Vidéki lány vagyok, nincsenek allűrjeim, nem szálltam el

A Blikknek adott interjút Tóth Gabi, aki a stílusváltásáról több szempontból is beszélt a lapnak. Az énekesnő hajszíne nemrég barna lett, ami lelki békét hozott neki, de egészségügyi okok is meghúzódtak a hajfestés mögött.

Nekem a barna szín mindig a lelki békét, a megnyugvást jelenti. Miután túlleszek egy nehezebb időszakot, mindig jól esik szőkéről barnára váltani. Ráadásul ez sokkal jobban illik ahhoz az irányhoz, stílushoz amit újra képviselek, ami önazonos, ami én vagyok. Kívül, belül egyaránt. Egészségügyi okai is vannak egyébként, aki valaha festette a haját szőkére, tudja, milyen károkat okoz. Úgy éreztem, miután vége lett a támadás cunaminak, hogy végre túlvagyok rajta és ideje barnára váltani. Elég volt az extravaganciából, szeretnék kicsit visszavenni, elbújni, beolvadni.

Azt mondja, személyisége keveset változott, mióta elindult a zenei pályán.

Alapvetően én ma is egy vidéki lány vagyok, sosem felejtettem el, honnan jöttem. Nincsenek allűrjeim, nem szálltam el. Sőt, rám inkább a kételkedés jellemző, saját magamban is. Maximalista vagyok, igyekszem mindig a legtöbbet, legjobbat nyújtani. Fiatalon jónéhány olyan emberrel dolgoztam, aki nem engedte, hogy az legyek, aki vagyok és azt csináljam, amit szeretnék. Túlságosan megbíztam mindenkiben, de mára ez is megváltozott. Óvatos lettem és kétszer meggondolom, kit engedek közel magamhoz.