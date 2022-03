Hat éve szakított Angelina Jolie és Brad Pitt – soha nem lesz vége a sárdobálásnak

2016 óta abban sem tudtak megállapodni, milyen arányban vesznek részt gyerekeik nevelésében, a vagyonukat pedig még el sem kezdték felosztani. Ennek ellenére újabb és újabb pereket akasztanak egymás nyakába, amelyek költsége több százezer dollárra is rúghat. Nagyon úgy tűnik, soha nem lesz vége a huzavonának.

Angelina Jolie és Brad Pitt még 2016-ban jelentették be, hogy elválnak, a hírt követően pedig azonnal szárnyra kaptak a különböző pletykák és találgatások, hogy mi sodorta válságba a házasságukat. Nyilvánvalóan sosem tudjuk meg, pontosan mi történt a négy fal között, és mi vezetett a válásukhoz, az azonban nyomon követhető, hogy alakultak azóta az ezzel kapcsolatos jogi procedúrák. Az ügynek azon mozzanatát kapta fel leghangosabban a sajtó, amikor kiderült, hogy Jolie szerint Pitt fizikailag bántalmazta legnagyobb fiukat, az akkor 15 éves Maddoxot. Akkor már az FBI-t is bevonták az ügybe, amely párhetes nyomozás után arra a következtetésre jutott, hogy Brad Pitt ártatlan. Aki nem követné napi szinten a Brangelina néven emlegetett páros válásának fejleményeit, annak eláruljuk, hogy hat év elteltével alig utal arra bármi, hogy normalizálódott volna kettőjük viszonya.

Az talán senki számára nem meglepő, hogy egy válást a sztárok esetében a vagyoni elosztás macerája mellett a nyilvános érdeklődés is megnehezíti. És akkor még ott van a gyermekelhelyezési per és a szülői felügyelet kérdése, ami Jolie és Pitt esetében az egyik legfontosabb probléma, amin egyáltalán nem tudnak dűlőre jutni – legalábbis hat év alatt nem sikerült. A válási procedúra kezdetén kapott nagyobb visszhangot az a hír, miszerint Brad Pitt dühkezelési, alkohol- és drogproblémákkal küzd, és ez az a fő indok, ami miatt Jolie a válás mellett döntött. Az ezt elindító történéseket korábban hosszasan kifejtettük ebben a cikkben.

Családon belüli erőszak és elmérgesedett viszony

A válási procedúra eleve konfliktussal kezdődött: az FBI nyomozásának idejére a gyerekek felügyeleti jogát ideiglenesen kizárólag Angelina Jolie kapta meg. Az ügy lezárása és Brad Pitt ártatlanságának tisztázása után elkezdődtek az egyezkedések a közös felügyeletért, ami eleinte abból állt, hogy Brad Pitt terapeuta jelenlétében tölthetett időt a gyerekeivel. Kis idő elteltével beadott egy kérelmet a bíróságra, miszerint nagyobb részt szeretne a felügyeleti jogból, majd még 2016 végén kérvényezte, hogy a jogi procedúra végéig titkosítsák a velük kapcsolatos dokumentumokat. Ezt azzal indokolta, hogy szeretné megvédeni gyerekei érdekeit, hiszen nekik nyilvánvalóan nem tesz jót, ha szüleik válását közvetíti a média, és azon csámcsognak az emberek.

Ekkoriban úgy tűnt, javult a viszony Pitt és Jolie között, mivel közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben kifejtették: továbbra is azon dolgoznak, hogy együttes erővel neveljék gyerekeiket. A béke azonban nem tartott sokáig – a következő évben Angelina Jolie újabb pert indított Pitt ellen; azt állítva, hogy a színész nem fizet gyerektartást annak ellenére sem, hogy megtarthatta a családi házukat és Jolie költözött el a gyerekekkel. Erre válaszul Pitt felmutatta a papírokat, amelyek szerint 1,3 millió dollárt (423 millió forintot) fizetett gyerektartás címén, ezen felül pedig nyolcmillió dollárt (2,6 milliárd forint) kölcsönzött Jolie-nak, hogy házat vásároljon magának és a gyerekeknek. Pitt ügyvédjei szerint Jolie csak amiatt indította el a pert, hogy a médiában rossz színben tüntesse fel a színészt.

Mindeközben fejlemény történt a gyermekelhelyezési perben is. Brad Pitt korábban kérelmezte, hogy több időt tölthessen a gyerekeivel, a kérésének helyt adtak, emellett a bíróság kötelezte Angelina Jolie-t, hogy segítsen a gyerekeik és Pitt közötti kapcsolat helyreállításában, például azzal, hogy biztosítja a telefonos kommunikáció lehetőségét. Közölték továbbá, hogy Jolie nem szólhat bele, mennyit kommunikálnak a gyerekek az apjukkal, és az üzenetváltásaikba sem tekinthet bele.

Hivatalosan is szinglik, de a java még hátra van

A három éven át tartó pereskedés még közel sem ért véget, ám 2019-ben fordulóponthoz érünk, merthogy ekkor Pitték a gyermekelhelyezési pertől és a vagyonelosztástól függetlenül aláírták: már nem tekinthetők házaspárnak. Ez bevett szokás Amerikában olyan válások esetén, amikor különböző tényezők miatt elhúzódik a folyamat, és lényegében azt jelenti, hogy bár több területen még zajlik a jogi procedúra és az egyezkedés, a felek hivatalosan már egyedülállónak tekinthetők. Ez történt Angelina Jolie és Brad Pitt esetében is, akik ebben az évben hivatalosan is elváltak, és a lapok szerint egy időre tűzszünetet kötöttek, legalábbis úgy tudni, három év után most először normalizálódott a kapcsolatuk.

Nagyon magam alatt voltam, amikor a gyerekvédelmi felügyelettől hívtak. Azután sikerült együttműködnünk Angelinával és kitalálni, hogyan tovább. Mindketten a legjobb tudásunk szerint cselekszünk. Hallottam, ahogy az egyik ügyvéd azt mondta, a bíróságon senki sem győzhet, hanem itt arról van szó, hogy ki sérül jobban. Úgy néz ki, ez igaz, egy évet csak azzal töltesz, hogy felépíts egy ügyet, és bebizonyítod, hogy neked van igazad, a másik fél téved. Az egész csak gyűlölködés.

Ezt Brad Pitt mondta 2017-ben, amikor először adott nagyinterjút válásával kapcsolatban a GQ magazinnak. A cikkben alkohol- és drogproblémáiról is beszélt. Kicsivel korábban Angelina Jolie a Vogue-nak mesélt arról, hogy milyen nehéz éven van túl, és csak arra vágyik, hogy végre begyógyuljanak a sebek családjukban.

Nem egyedi eset a hosszú válási procedúra Hollywoodban

A felhőtlen viszony alig egy évig tartott, mivel 2020-ban újabb pereskedés indult kettőjük között: Angelina Jolie kérvényezte John W. Ouderkirk bíró leváltását, akit még közösen kértek fel 2017-ben válásuk lebonyolítására, és aki 2014-ben összeadta őket. Részrehajlással vádolta, mivel szerinte a bíró a válásukkal egyidőben ügyleteket folytatott Brad Pitt ügyvédjével. A kérést elutasították. Jolie-nak az sem tetszett, hogy Ouderkirk nem engedte, hogy kiskorú gyerekei tanúskodjanak az apjukat is érintő, gyerekelhelyezési perben, annak ellenére, hogy a kaliforniai törvények szerint 14 év felett mindkét szülő beleegyezésével tanúskodhatnának. 2021-ben Angelina Jolie kérésére újból megvizsgálták Ouderkirk szerepét az ügyben, és végül eltávolították a bírót, ami ismét rontott Pitték amúgy is törékeny viszonyán.

Lassan már hat éve tart a színészek között húzódó per, aminek még egyáltalán nem látni a végét, mivel a vagyonuk elosztásáról még szó sem esett. Hollywoodban nem ritka, hogy a tehetős hírességek válása éveken át tart, legtöbbször ennek hátterében nem a gyerekelhelyezés, hanem a vagyon elosztása áll. Ez nagyban függ attól, hogy az adott házaspár köt-e házassági szerződést, és ha igen, az mennyire használható a válás során, továbbá vitát képezhetnek a szellemi tulajdonjogok, a szerzői jogdíjak és a különböző megjelenésekért kapott díjazások megosztása. Angelina Jolie és Brad Pitt esetében nincs hivatalos információ arról, kötöttek-e ilyen szerződést valaha, mindenesetre Kalifornia állam szerint annak híján a vagyonukat fele-fele arányban kötelesek megosztani egymással. Raoul Felder sztárügyvéd az Insider magazinnak Jolie és Pitt válásával kapcsolatban úgy fogalmazott, a jogi procedúra egyik fontos pontja lesz majd a vagyonelosztásnál a jogdíjakon való megállapodás.

A színészek általában meghatározott összeget kapnak egy-egy filmért. De az olyan A-kategóriás sztárok, mint Angelina Jolie vagy Brad Pitt, jogdíjakat is kérhetnek, ami egy bizonyos százalékot jelent a filmből befolyó bevételből. Évtizedeken át kaphatják ezeket a jogdíjakat akár dvd-eladásból vagy egy streaming-szolgáltatóval kötött szerződés után is. Ha ezeket a filmeket a házasságuk idején forgatták, az házas vagyonnak tekintendő, amit Kaliforniában fele-fele arányban kell elosztani.

Brad Pittnek ezen felül saját produkciós vállalatának, a Plan B Entertainmentnek köszönhetően is jelentős bevételi forrásai vannak, mivel a cég olyan filmeket gyártott le, mint a Charlie és a csokigyár vagy a 12 év rabszolgaság. Jolie három játékfilmet és két dokumentumfilmet rendezett, melyekért szintén jogdíjat kap, és melyekből úgyszintén részesedést kérhet Pitt is.

A vagyonelosztás Felder szerint gyakorlatilag gyerekjáték ahhoz képest, amilyen nehéz lesz az ingatlanjaikat és a birtokaikat felosztani egymás között, mivel az teljesen új jogi procedúrát követel. Az ügyvéd szerint valószínűleg mindketten saját ingatlan-értékbecslőt vesznek fel, akik majd felmérik, melyik ingatlan mennyit ér, a színészek pedig jelzik, melyekre tartanak igényt. Ennek elbírálása szerinte főként attól függ, mennyire kompromisszumképesek a felek. Itt pedig elérkezünk a franciaországi birtokhoz, amely cikkünk aktualitását adta: Brad Pitt nemrég amiatt perelte be Angelina Jolie-t, mert szerinte a volt felesége a tudomása nélkül adta el közös franciaországi, Chateau Miraval nevű birtokukat (ahol esküvőjüket is tartották), amely 164 millió dollárt (53,4 milliárd forint) ér. Brad Pitt állítólag azt kifogásolja, hogy Jolie anélkül akart megszabadulni a birtoktól, hogy neki jelezte volna vagy lehetőséget adott volna, hogy kivásárolja saját részét az üzletből. A hírek szerint Pittnek időközben szenvedélye lett a borászat, többmillió dolláros bizniszt húzott fel, ami egészen ritka még azon sztárok között is, akik hasonló üzletben utaznak. Korábban megírtuk, hogy Jolie eredetileg az orosz üzletembernek, Jurij Seflernek adta tovább a birtokot és üzletet.

Az újabb pereskedés, a vagyonelosztással és a gyerekfelügyeleti joggal kapcsolatos csatározás, könnyen lehet, hogy még több évig elhúzódhat így, hogy ennyi idő elteltével még szinte semmiben sem sikerült teljes egészében megegyezniük. A perköltségek pedig többmillió dollárra is rúghatnak majd.