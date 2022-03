A Sztárban Sztár Leszek! anorexiával kezelt énekesnője azt mondja, a barátai elfordultak tőle

A munkáját is elveszítette.

Krizsán Lilit nemrég ideiglenesen kiengedték a kórházból orvosai, miután hónapokon át kezelték anorexiája miatt. Amikor bekerült az intézménybe, mindössze 44 kilót nyomott.

A Sztárban Sztár Leszek! énekesnője ma már tud és mer is enni, kezdetben viszont az evés puszta gondolatától is rosszul volt. Most azon dolgozik, hogy mielőbb visszanyerje az erejét, az élete ugyanis leépült a betegség következtében.

A betegség miatt minden téren leépült az életem. Haza kellett költöznöm Siófokra, hiszen még nem tartok ott fizikailag, hogy munkát tudjak vállalni és fent tudjak tartani egy pesti albérletet. Eltűntek a barátaim és elvesztettem a munkám. Rájöttem, hogy bár megannyi ember vett körül, ezek látszat kapcsolatok voltak

– mondta a Blikknek.