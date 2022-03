Exatlon Hungary All Star: Szabó Dorka sírva beszélt arról, hogy nem így képzelte el az évadot

Újra és újra lesérült, ami annyira bántotta, hogy inkább a háttérbe húzódott, hogy a párbajra készülő csapattársai számára ne jelentsen terhet.

Az Exatlon Hungary All Star nehezen indult Szabó Dorka számára, és azóta is újabb és újabb akadályokkal kell megküzdenie. Több sérülés is hátráltatta már, és bár a csapattársai előtt nem akart könnyeket hullatni, megviselték a vele történt események.

Nem így képzeltem el az All Star évadomat. Az elején nagyon rosszul ment, utána kezdtem belerázódni, utána megsérült a combom, kezdtem belerázódni, jött a betegség, kezdtem belerázódni, jött a bokasérülés. Ez kicsit úgy megvisel

– mondta a röplabdázó egy adás előtti beharangozóban.

Szabó Dorka hozzátette, hogy az elmúlt egy hétben próbált a háttérbe húzódni és nem sírni, hogy ezzel se nehezítse a párbajra készülő Bajnokok helyzetét.