Koronavírus-fertőzése után először jelent meg nyilvánosan II. Erzsébet

Korábban online tartotta meg a fontos meetingjeit.

Február végén jelentették be, hogy II. Erzsébet elkapta a koronavírust, miután pozitív lett a tesztje. Azóta már azt is tudni lehet, hogy a királynőnek csak enyhe, megfázáshoz hasonló tünetei voltak, így nem kellett teljesen abbahagynia a munkát. A könnyebb feladatait így is ellátta, bár online találkozói közül többet is lemondott.

Nemrég azonban már azt közölte a Buckingham-palota, hogy Erzsébet királynő túl van két virtuális megbeszélésen is, most pedig már személyesen is intézi a feladatait, legutóbb például a kanadai miniszterelnökkel, Justin Trudeau-val találkozott, akivel közös képe is készült.