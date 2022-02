Az ukrán és orosz felmenőkkel rendelkező Milla Jovovich: Mintha kettészakadnék, ahogy látom kibontakozni ezt a horrort

Az egykori Jugoszlávia jutott eszébe az orosz-ukrán háborúról.

Az ukrán-orosz háború kirobbanásakor megemlékeztünk arról, hogy Milla Jovovich és Mila Kunis is Ukrajnában születtek. Utóbbi többször elmondta, mivel kiskorában az antiszemitizmus elől menekültek Amerikába, nem tud azonosulni az országgal. Jovovich viszont még a 2014-ben, a kijevi erőszak áldozatai kapcsán is felszólalt és szolidaritást vállalt. Most Instagram-oldalán fejezte ki együttérzését Ukrajnával, a bejegyzésében pedig leírta, hogy orosz és ukrán gyökerekkel is rendelkezik, emiatt úgy érzi, mintha kétfelé szakadna.

Összetört szívvel és megdöbbenve próbálom feldolgozni az elmúlt hét eseményeit, melyek szülőhazámban, Ukrajnában történnek. Az országomat és a népemet bombázzák. Barátok és családok bújkálnak. Orosz és ukrán felmenőim és gyökereim is vannak. Kettészakadok, ahogy látom kibontakozni ezt a horrort, az országot lerombolják, a családoknak menekülniük kell, az egész életük apró törmelékekben hevernek körülöttük. Emlékszem azokra a háborús családi történetekre, melyeket apám otthonában, Jugoszláviában éltek át a háború és terror idején. Háború, mindig csak háború. A vezetők nem tudnak békét hozni.

Hozzátette, a háborúért ahogy mindig, most is ártatlanok vérével fizetnek. Szombat hajnalban Oroszország ostrom alá vette Kijevet, melynek eseményeiről percre perce ebben a cikkben tudósítunk.