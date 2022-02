Palya Bea: Régóta foglalkozom a szívbéli szexualitás tanulásával és tanításával

Palya Beát a múlt héten a brit LP-ként láthatták a nézők a Sztárban sztár színpadán, most vasárnap pedig Rihanna bőrébe fog bújni. Az énekesnő már nagyon készül az előadásra, amihez mint mondja, a benne élő szexualitást és szenvedélyt használja.

Átalakulni menő! Vasárnap Rihanna bőrébe bújok, akiről sokatoknak elsőre a szex, a szenvedély jutott eszébe.

Készülök: használom a bennem élő szexualitást, szenvedélyt is. Ez könnyű, és nemcsak azért, mert régóta foglalkozom a szívbéli szexualitás tanulásával és tanításával is, hanem mert zenei anyanyelvem, a magyar népdalok is tele vannak erotikával, szexualitással.