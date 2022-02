Megan Fox több mint egy év után hivatalosan is elvált

És máris jegyben jár zenész pasijával.

Az Us Weekly magazin számolt be a hírről, hogy Megan Fox és exférje, Brian Austin Green mostantól száz százalékosan saját életükre koncentrálhatnak, mivel megállapodtak a válás részleteiben és alá is írták a hivatalos papírokat. Mindezt két évvel azután, hogy bejelentették, kibékíthetetlen ellentétek miatt válnak. 2010-ben házasodtak össze, kapcsolatuk alatt három gyerekük született, a kilencéves Noah, a hétéves Bodhi és az ötéves Journey. Green azóta már új párt talált, aki közös gyerekükkel terhes.

Megan Foxnak is sikerült továbblépnie, mivel már egy éve a zenész Machine Gun Kellyvel jár, aki nemrég megkérte a kezét egy olyan gyűrűvel, ami fizikai fájdalmat okoz Foxnak, ha leveszi.