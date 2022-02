Áprilisban érkezik a Kardashian család legújabb realityje

Fellélegezni sem volt időnk az előző óta.

Két évvel ezelőtt, szeptemberben jelentették be Kim Kardashianék, hogy húsz év után véget vetnek a családi realityjüknek, ami Keeping Up With The Kardashians címen futott. Azt nem lehetett tudni akkor, hogy milyen terveik vannak a jövőre nézve, legalábbis tévézést illetően, nemrég azonban kiderült, hogy egy másik csatornán új műsort indítanak.

Most az első előzetes és a premier dátuma is megjelent a The Kardashians címre keresztelt valóságshow-hoz, ami elsőre pont olyannak tűnik, mint az eredeti. Nem teljesen világos, hogy mégis miért volt szükség új sorozatra, amiben gyakorlatilag ugyanazt lehet majd látni, mint az előzőben, mindenesetre a promóban Kendall Jenner annyit mondott, a rajongók meg fognak lepődni a látottakon. A műsor április 14-én indul majd.