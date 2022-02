Ezúttal nem karddal, de felszeletelte évfordulós tortáját II. Erzsébet

70 éve van már a brit trónon.

Február hatodikán van 70 éve, hogy a brit trónra lépett II. Erzsébet királynő, ezzel ő a leghosszabb ideig hatalmon lévő uralkodó a brit történelemben. Az évforduló kapcsán az utódlásáról is beszélt.

Friss képek is megjelentek arról, mit csinál a királynő a jubileumi hétvégéjén: a sandringhami birtokán például évfordulós tortát szeletelt. Ezúttal késsel vágott a feladatba, nem úgy, mint korábban – emlékezetes pillanat volt júniusban, mikor a királynő egy karddal kezdett tortát szeletelni egy rendezvényen. A New York Post egyébként azt írja a sandringhami esemény kapcsán, hogy II. Erzsébet jó hangulatban állt a fotósok és a torta elé, még viccelődött is egy keveset.