Blake Lively lesz Mundruczó Kornél új sci-fi thrillerjének főszereplője

Még nem tudni, mikor érkezik a film.

Érkezik a Pieces of a Woman rendezőjének új projektje. Mundruczó Kornél ezúttal egy sci-fi thrilleren dolgozik, a Proxy című film főszerepét pedig Pletykafészekből és az Adaline varázslatos életéből ismert Blake Lively kapta meg. A sztoriról egyelőre csak annyit tudni, hogy a közeljövőben játszódik, és egy nőről szól, aki szerencsésen túlél egy balesetet, majd bioszintetikus testben tér magához.

Mundruczó Kornél 2020-ban a Pieces of a Woman című drámával tört be Hollywoodba. A film főszereplőjét, Vanessa Kirbyt a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjra is jelölték.