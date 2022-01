Előkerült néhány esküvői kép Paris Hiltonról, amin az oltár előtt áll férjével

Kapcsolódó

A meglehetősen komoly hangvételű dokumentumfilmje Paris Hilton újabb sorozatát még akkor is felüdülés nézni, ha minden másodperce tömény ripacskodás. Hilton még az esküvőjét is kamerák előtt szervezi, ahogy vőlegényét is bemutatja új realityjében, melynek már első részében azon gondolkozik, szüksége van-e egyáltalán a házasságra.