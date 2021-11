Minden giccsessége ellenére szükségünk volt Paris Hilton új sorozatára

A meglehetősen komoly hangvételű dokumentumfilmje után Paris Hilton újabb sorozatát még akkor is felüdülés nézni, ha minden másodperce tömény ripacskodás. Hilton még az esküvőjét is kamerák előtt szervezi, vőlegényét is bemutatja új realityjében, melynek már első részében azon gondolkozik, szüksége van-e egyáltalán a házasságra.

Egy évvel ezelőtt alaposan megváltozott a Paris Hiltonról kialakult képünk, miután szeptemberben bemutatta a This Is Paris című dokumentumfilmjét. A dokuban, amelyről mi is részletesen írtunk, elmeséli például, hogy tinédzserkorában bentlakásos iskolába küldték a szülei. Az intézményben a tanárok verbálisan és fizikailag bántalmazták. Az ott töltött néhány hónap kihatott a későbbi életére, több kapcsolatában is előfordult, hogy megütötték, kihasználták és érzelmileg zsarolták. A This Is Paris-t azért fontos megemlíteni Hiltonnal kapcsolatban, mert ebben a dokuban annyira megnyílik a kamerák előtt, hogy egy eddig nem ismert, új énjét ismerjük meg. Lényegében egy nagyon szomorú, magányos roncs, aki csak a látszat és a külvilág kedvéért veszi fel a „szőke butuska“ szerepet. A filmből az is kiderül, hogy beszédhangja eredetileg sokkal mélyebb annál, mint amilyen hangszínen eddig megszólalni hallottuk.

Kapcsolódó Elsírtam magam a Paris Hiltonról szóló dokun, amiben reality helyett valóságot kapunk Rémálmok, kínzások, abuzív exek. Azt hittük, mindent tudunk róla, valójában azonban semmit nem tudtunk eddig Paris Hiltonról, csak azt a valakit ismertük, akit ő kreált és mutatott a világnak az elmúlt húsz évben.

A dokumentumfilm megjelenése után azt hittük, ez a kitárulkozás egyet jelent azzal, hogy Hilton ledobja magáról ezt az álarcot és végre önazonosan viselkedik a nyilvánosság előtt. Eltelt egy év, és hiába vártunk, ez nem történt meg. Paris Hilton azóta is a „kamu hangszínén” beszél, Instagram-oldalának esztétikája pedig azt a benyomást kelti, mintha a főhős egy tini lenne, aki túl sok Disney-mesét nézett. Az elmúlt időszak azonban nem emiatt érdekes, hanem, mert Hilton megismerkedett Carter Reummal, akivel egy év járás után eljegyezték egymást. Az esküvő megszervezése és lebonyolítása pedig tökéletes alapötletnek bizonyult egy újabb dokumentumfilm leforgatásához, persze arra azért nem érdemes számítani, hogy még egy olyan, mélységekkel teli filmet kapunk, mint a This Is Paris.

A Paris In Love már egy felvizezett, a reality műfajába tökéletesen illeszkedő műsor.

Mielőtt rátérnénk arra, hogy melyik divatház tervezi majd Hilton esküvői ruháját (spoiler: Oscar de la Renta), vagy hányszor gondolta meg magát a házassággal kapcsolatban (még egy spoiler: a valóságban már megházasodott), nézzük meg, mi köze van ehhez a műfajhoz.

Paris Hilton és a reality: régi jó barátok

Érdekes, hogy Paris Hiltonról valójában sokkal előbb jutnak eszünkbe a botrányai (ittas vezetés, drogok, börtönbüntetés), mint reality-műsorai, pedig gyakorlatilag a fél életén át kamerák követték a mindennapjait. Sajnos Magyarország kimaradt abból a popkulturális szenzációból, amit Amerika The Simple Life címen ismert meg. 2003-ban Paris Hilton és Nicole Richie formabontó műsort hozott létre: szüleik pénzét és hitelkártyáit hátrahagyva, egy bőröndnyi ruhával és egy tragaccsal elindultak szerencsét próbálni különböző családokhoz. A valóságshow koncepciója szerint a privilegizált, gazdag és elkényeztetett Hiltont és Richie-t a természetes közegükből kiszakítva elküldték középosztálybeli családokhoz, hogy megnézzék, milyen az átlagos életszínvonalon élni. A műsorban rengeteg munkát kipróbálhattak, szobalánytól kezdve farmeren és tévés időjóson át kasszásig, de még egy farmon is besegítettek. A The Simple Life – főként Richie és Hilton szórakoztató személyisége miatt – annyira befutott, hogy öt évad is készült belőle.

2008-ban Hilton szintén formabontó és elég sikeres realityt futtatott fel az MTV-vel kollaborálva, amit még itthon is sugároztak, Paris Hilton – Öribari kerestetik címen. Hatalmas népszerűsége miatt brit, valamint egy dubaji verzió is készült belőle. 2011-ben Hilton már nem öribarit keresett, szimplán csak a mindennapjait szerette volna bemutatni a The World According to Paris című valóságshowjában. A műsor megbukott, ezért elenyésző számú epizód után lefújták a forgatást. Habár a Kardashian családot mindenki a realityjük miatt ismeri, még ők sem rúgnak labdába Hilton mellett, aki az elmúlt húsz évben csak úgy ontotta magából a különböző típusú műsorokat. Pláne, hogy a 2020-as This Is Paris után, idén még egy főzőműsort is legyártott a Netflixre (Cooking With Paris) – és most itt az esküvőszervezős műsor.

Ha a hónapfordulót ünnepelni nem giccses, akkor semmi

Az első, majdnem egy órás epizód november tizenegyedikén debütált. Már rögtön az elején megismerjük a vőlegényt, Carter Reumet, aki Paris Hiltonnal közösen, egy kanapén üldögélve elmeséli, hogyan ismerkedtek meg egymással. Kiderül, hogy tizenöt éve találkoztak először egy partin, de csak 2019-ben kerültek egymáshoz közelebb. Reumről megtudjuk, hogy már gyerekkorában is nagyon visszahúzódó volt, és utána is kerülte a reflektorfényt. A Wikipédia-oldala szerint üzletember, valamint szerepelt néhány műsorban, és kiadott egy könyvet is, amelyben saját üzleti tapasztalatait osztja meg. Carter Reum ennek ellenére nagyon elzárkózik mindentől, ami a hírnévvel és ismertséggel jár, mindezt pedig saját realityjükben mondta el, egy tucat kamera kereszttüzében. Hiltonnak viszont pont ez tetszik férjében, számára imponáló, hogy Reum nem éhezik sem a hírnevére, sem pedig a pénzére.

Az első epizódban tényleg csak ízelítőt kapunk a főszereplők kapcsolatáról, valamint abból, hogy Hilton családja és barátai hogyan viszonyulnak Reumhez. Az első húsz percben már pont eleget látunk ahhoz, hogy levonjuk a következtetést: Paris Hilton talált maga mellé valakit, aki pont ugyanannyira szereti a giccsparádét, mint ő.

Végignézhetjük ugyanis, hogyan zajlik náluk egy tisztességes randevú, ami nyilván nem merülhet ki annyiban, hogy vacsoráznak egy kellemes étteremben, majd megisznak egy koktélt valahol. A „minél több, annál jobb” elv alapján Reum titokban Hilton ágyára csempész egy ékszeres dobozt, ami egy gyémánt nyakláncot valamint egy üzenetet tartalmaz, amiben leírja, hogy mennyire szereti, és hogy lehetőleg legyen kész egy órán belül, mert érkezik a kocsi, ami a meglepetés része. Emellé pár ruhát is küld Hiltonnak, hogy legyen miből válogatnia a randira. A meglepetés, hogy San Franciscóba repülnek, hogy megvacsorázzanak és megnézzék azt a házat, amiben elvileg Marilyn Monroe találkozgatott John F. Kennedy elnökkel. Az esemény apropóját elfelejtettem leírni: a hónapfordulójuk, aminek hallatán még Kathy Hilton, Paris Hilton anyja is forgatni kezdte a szemeit, majd annyit mondott lányának, hogy ezt nem normális ünnepelni.

Itt még kérdéses, hogy lesz-e esküvő

Ezzel párhuzamosan megismerünk egy másik cselekményszálat is, amelyben Nicky Hilton nyaggatja testvérét, amiért nem tűzte még ki az esküvő dátumát. Először csak amiatt hozza fel az ügyet, mert szerinte esküvőt nem lehet időpont nélkül szervezni, és az az első dolog, amit ki kell találni ilyenkor. Miután Paris Hilton látványosan igyekszik kibújni a válasz alól és csak halogatja az esküvői teendőit, húga felteszi a kérdést, meggondolta-e magát a házassággal kapcsolatban. Hilton végül kiböki, hogy az elmúlt időszakban talált csak igazán rá önmagára, elindult egy önismereti úton, amit annyira élvez, hogy még nem tudta feldolgozni, hogy hirtelen egy másik ember is szerves része lett az életének, amit a házasság még meg is pecsétel.

Hilton azt már az anyjának ecseteli, hogy úgy érzi, ez a kapcsolat és maga Carter Reum valójában már a túl szép, hogy igaz legyen kategóriába tartozik, és korábban annyi csalódáson ment keresztül, hogy titokban azt várja, mikor foszlik szét az a rózsaszín köd, amiben éli az életét. A korábbi rossz párkapcsolatai és az ehhez fűződő élményei miatt már természetesnek veszi, hogy mindig a legrosszabbat feltételezi másokról. Az anyja szerint viszont el kellene engednie az aggályait, mert Reum az első olyan férfi Hilton életében, akit a környezete, a családja is kedvel.

A műsornak köszönhetően kicsit jobban belelátunk Paris Hilton családi kapcsolataiba is, legalábbis húga és anyja karakterét is közelebbről megismerjük. Hilton főzős műsorában már láthattuk őket közösen összeszenvedni egy vacsorát, a Paris In Love-ban viszont sokkal nagyobb teret kap személyiségük kibontakozása. Nicky Hilton a rendszerezett, összeszedett és életrevaló, talpraesett nő, aki folyamatosan nővére szemébe mondja a véleményét – a műsorban el is hangzik, hogy Paris Hiltont nagyon sok „igenember” veszi körül, ami egyáltalán nincs jó hatással rá. Éppen ezért igyekszik mindig megmondani neki, ha valami hülyeségre készül. És akkor ott van Kathy Hilton, aki pont olyan szétszórt és szervezetlen, mint a főszereplőnk, és akinek az első és legfontosabb dolog, amivel foglalkozni szeret, a divat és a megjelenése.

Már az első részben is érezni lehet, mennyire felszabadult és a korábbiakhoz képest mennyivel boldogabb Paris Hilton, ami részben a This Is Paris dokunak köszönhető. Ezt ő maga is elmondja: úgy érzi, ha nem készült volna el a film, ami bemutatja élete legnehezebb pillanatait, akkor sosem tudta volna feldolgozni ezeket a traumákat, és nem tudott volna elindulni a lelki gyógyulás útján sem.

Elmeséli, hogy a sok szerelmi csalódása után annyira bezárkózott, hogy biztos volt abban, hogy férfi nélkül, szingliként éli le az életét.

És mikor már-már megbarátkozott ezzel a gondolattal, megjelent a képben Carter Reum. Még csak egy hónapja tartott a kapcsolatuk, de már a férfi szüleivel is találkozott. A Paris In Love önmagában lehet, hogy csak egy újabb agyatlan reality, a valóságban azonban úgy kellett, mint egy falat kenyér: azt a hatást kelti, mintha egy romantikus film második részét látnánk, a folytatást, amiben mindenki megnyugodhat, hogy főhősünk életében minden a helyére került, és boldogan él, amíg meg nem hal.