Bill Murray spontán koncertet adott egy New York-i parkban

Egészen nagy tömeg gyűlt össze.

Nem túl hétköznapi élményben lehetett részük azoknak az embereknek, akik szerdán a New York-i Washington Square parkban sétálgattak, ugyanis egy internetes felvétel alapján Bill Murray aznap úgy döntött, kiáll a térre egy kicsit zenélni és verset szavalni. Az egyre nagyobb tömeg előtt a hetvenegy éves színész mellé csatlakozott néhány zenész, akik hangszereken kísérték az előadását, aminek dalait a New World: The Cradle of Civilization című dokumentumfilmjében adott elő. Az előadásakor egyre nagyobb tömeg gyűlt össze a parkban, amiről videó is készült: