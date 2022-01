Megyeri Csilla kipróbálta a családállító terápiát

Megyeri Csilla nemrég ellátogatott egy családállító terápiára, amit elmondása alapján már régóta javasolnak neki az ismerősei, ám csak most érezte szükségét annak, hogy megnézze, hogyan működik pontosan ez a módszer. Az nlc-nek elmesélte, egy ideje már úgy érzi, nem halad előre az élete egyes területein, például a családalapítás vagy a karrier terén.

Azt éreztem, hogy blokkolva van sok dolog az életemben és megmagyarázhatatlan dolgok történnek velem, aminek az okát és a gyökerét meg kell keresnem. A karrierem például egy ideig jól haladt, aztán megrekedt. A gyerekvállalás körül is pont ezt éreztem. Először Zsolti szeretett volna jobban kisbabát, most pedig fordult a kocka.

Az első terápián már túl is van, amiről élménybeszámolót is tartott.

Érdekes volt az egész, rengeteg blokkot feloldott bennem már az első alkalom is. Segített abban is, hogy jobban érezzem magam a bőrömben. Hiszek abban, hogy ahhoz, hogy tökéletesen boldog legyek, ahhoz először magamat kell rendbe tennem. Most dolgozom ezen és szeretnék végre egyről a kettőre jutni. Rengeteg érdekes dolog történt az állítás során, amit szavakkal elmagyarázni nagyon nehéz. Aki egyszer részt vesz egy ilyen terápián, annak a »mező« megtapasztalása mindent elmond. Már készülök a következő alkalomra.