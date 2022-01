Kate Middleton és Vilmos herceg túl vannak az idei év első nyilvános megjelenésükön

Még össze is öltöztek.

2022 január közepén a királyi család két tagja, Vilmos herceg és Kate Middleton közösen jelentek meg egy nyilvános eseményen, ami egyben az idei első olyan program volt, amelyre ellátogattak. Ennek örömére még össze is öltöztek, mivel Kate Middleton kék kabátjához férje, Vilmos herceg kék inget választott. Az esemény helyszíne egy múzeum volt, ahol egy tizennyolcadik századi kórház történetét mutatták be, amit 1739-ben hoztak létre árva gyerekek számára. A múzeumot Kate Middleton is támogatja. Az ott tett látogatásuk után pedig még Instagramra is feltöltöttek egy videót, amelyben a témáról beszélgettek szakértőkkel.