Harry Styles nyáron Budapesten koncertezik

Twitter-oldalán jelentette be, hogy 2022-ben Dél-Amerika mellett Európába látogat Harry Styles, aminek apropója a Love On Tour 2022 című koncertturnéja. Eredetileg 2020-ban indult volna a turné, amelyet a koronavírus miatt eltolltak egy évvel, de tavaly aztán a kanadai állomását kellett lemondani, szintén a járvány miatt.

Az európai turné érinti hazánkat is, a budapesti koncertet július 13-án tartja meg majd, a Papp László Budapest Sportarénában. Ezen kívül fellép még olyan közeli városokban, mint Bécs vagy Prága is. Idén nyáron a turnéja mellett a Coachellán is koncertezik egyet, olyan előadók mellett, mint Kanye West vagy Billie Eilish.

I’m so happy to announce that ‘Love On Tour 2022’ is finally coming to the UK, Europe and South America.

Public on sale begins on Friday, Jan 28. Check your venue website for further information about your show, and protocols.

I’m so excited to see you. Thank you, I love you. H pic.twitter.com/M9Wg9AXczA

— Harry Styles. (@Harry_Styles) January 19, 2022