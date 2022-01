Eltemették Babicsek Bernátot, harmonikáját is a sírba helyezték

Óriási tömeg gyűlt össze a solymári temetőben.

Január 2-án derült ki, hogy meghalt Babicsek Bernát színész, harmonikaművész, akinek halálát lakástűz okozta. A színészre solymári otthonában találtak rá a szülei, akkor már nem adott életjelet magáról.

Kapcsolódó Szülei találtak rá Babicsek Bernát holttestére Napok óta fáradt volt a színész, mesélték a tragédia után.

A Blikk számolt be a temetés részleteiről, Babicsek búcsúztatására ugyanis január 15-én került sor a solymári temetőben. A lap szerint hatalmas tömeg volt a helyszínen, a család, barátok, pályatársak búcsúztak a színésztől. Szente Kálmán solymári polgármester is beszédet tartott, ahogy a Paddy and the Rats dobosa, Pongrácz Balázs is.

Babicsek koporsóját lovaskocsival vitték a ravatalozóhoz, a sírba mellé temették a harmonikáját is.