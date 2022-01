Sminkben, műkörmökkel vakol a 18 éves kőműves, kikészíti a férfiakat

Hannah Uddint folyamatosan kritizálják a férfiak, mert szerintük a 18 éves nő rossz szakmát választott – írja a The Sun.

A nő kőművesként dolgozik építkezéseken, ráadásul 2,5 centinél is hosszabb műkörme van, amivel kiverte a biztosítékot az ellenkező nemnél.

Már a tanfolyamon – ahol az egyetlen nő volt – is megtalálták, egyesek azért támadták, mert szerintük elvonja a figyelmet a munkáról, mások szerint egész egyszerűen egy nőnek nincs helye a szakmában, csak a „helyet foglalja”. Ma már azt is megkapja, hogy több vakolatot pakol magára, mint a falra.

This glam plasterer is trying to inspire other women to consider a career in the construction industry pic.twitter.com/rcpyJ2r0C5

— The Sun (@TheSun) January 12, 2022