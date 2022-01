Jet skizés közben hentelte volna a vámpírokat Bella az eredeti Alkonyatban

Végül nem jöttek be a forgatókönyvíró számításai.

Több mint egy évtizede már annak, hogy az Alkonyat aranykorának leáldozott, a vámpírszéria mégis időről-időre visszatér a köztudatba, részben a TikTok-trendeknek köszönhetően.

A mozifilmek eredetileg merőben másként kerültek volna a vászonra, mint ahogyan azt a könyv írónője, Stephenie Meyer megálmodta. A forgatókönyvírók, Catherine Hardwicke és Mark Lord nemrég a The Big Hit Show című podcast vendégei voltak, ahol elmesélték, hogyan is állt össze az eredeti szkript. A Lord által összerakott anyagban szó sem volt hősszerelmes tinilányról, sokkal inkább egy fizikailag is erős női karaktert álmodott meg, aki olyan jelentekben mutatta volna meg, mit tud, ami a férfi nézőket is a vászon előtt tartja.

Mint mondta, attól tartott, hogy a túlzottan romantikus jelenetekkel elveszítik a férfi nézők jelentős részét, ezt elkerülendő egy egészen más Bellát képzelt el, mint amilyet végül a világ megismerhetett. Az ő verziójában a főszereplő nem esett volna bele a csillogó bőrű vámpírba, inkább puskával gyilkolta volna a fajtáját jet skizés közben, mielőtt végül ő maga is vámpírrá lett volna. Ebben a forgatókönyvben egyébként Charlie Swant és Carlisle Cullent is meggyilkolták volna.

Később azonban Catherine Hardwicke is csatlakozott a munkálatokhoz, aki azonnal tiltólistára tette Mark Lord elképzeléseit. Ő ragaszkodott hozzá, hogy az írónő könyvében írottakat kövessék, és mint az tudott, meg is kapta, amit akart.

Azt mondtam, mindenekelőtt a kukába ezzel a szkripttel. Nem jó. Olyanná kell tenni, mint a könyv. Az eredeti forgatókönyvben Bella jet skin menekült volna az FBI elől. Sztársportoló volt, ennek semmi köze a könyvhöz

– emlékezett vissza Hardwicke.