Horváth Éváék egy időre Balira költöznek, mert nem kedvelik az itteni hideget

Nagyjából egy héttel ezelőtt jelentette be Horváth Éva saját vlogvideójában, hogy családjukkal elköltöznek egy időre az országból. Akkor még nem árult el konkrétumokat, mindössze annyit, hogy melegebb helyre utaznak, mert nem kedvelik a hidegebb, európai időjárást.

A legújabb vlogjában már konkrétumokkal szolgált: Balira fognak költözni, ott már visszatérő vendégeknek érzik magukat.

Én ezt a hideget már egyáltalán nem bírom, szóval ezért választottunk sokkal melegebb desztinációt, ahol egész évben sokkal melegebb van. Szeretünk itthon is lenni, csak nem szeretjük ezt az időjárást, ezért választottuk a csodálatosan szép Balit. Balira több éve visszajárunk, ki is jelenthetjük, hogy már a második otthonunk. És miért is lesz jó a gyerekeknek? Kristóf négyhónapos volt, amikor először jártunk ott. Igazi balinéz kisfiú lett, imádja a napsütést, a kevés ruhát, állandóan medencézhet, neki ez nagy szerelem. Beíratjuk egy nemzetközi oviba, ahol angolul és indonézül fog tanulni.