Meggyes Dávid megszólalt a Horváth Grétával való szakítása után: Van valakim

Kiakadt, amiért felesége rengeteg bántó üzenetet kapott.

A napokban osztotta meg követőivel Horváth Gréta, hogy véget ért házassága férjével, Meggyes Dáviddal, akivel együtt megnyerték az Ázsia Expressz egyik szériáját. Akkor nem írt hosszasabban a történtekről, mindössze annyit mondott, hogy kisfiát és őt megviseli ez az időszak, és a bejegyzés alatti hozzászólásokat is letiltotta. Most férje, Meggyes Dávid reagált a hírre, ő a 24 óra után eltűnő Story funkció segítségével fogalmazta meg, hogy mennyire bántja az, hogy felesége rengeteg rosszindulatú üzenetet kapott emiatt idegenektől. Ezután azt is leírta, hogy felesége nem tehet semmiről, mivel ő lépett ki a házasságukból.

Én döntöttem, én mentem el, én rúgtam fel az összes fogadalmam, amit Barinak tettem, és megértem, ha sosem fog megbocsátani. Van valakim! Miért őt bántjátok? Jobb feleséget, anyát, barátot, társat nem kívánhattam volna nála. Ez nem az ő hibája, ezt mindenki vésse a fejébe

– írta. A teljes posztot Horváth Gréta is megosztotta: