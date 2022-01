Köllő Babett különös képét látva azt hihetnénk, Budapest fölött megjelentek az ufók

Aki hívta volna Will Smitht, hogy pancsoljon be az idegeneknek, most csalódni fog.

Legszebb kilátás! Régebben nem tudtam volna elképzelni, hogy csak nézek ki a fejemből és csendesen bámulok egy szép tájat. Mára rájöttem, hogy ez tölt fel! És képes vagyok csendben maradni😂 Aki ismer személyesen, tudja, hogy ez nagy szó! 😁🙏❤️ – írja legújabb, meglehetősen trükkös fotója mellé Köllő Babett. Amint az látható, Budapest fölött egy furcsa, kör alakú fény látható, de nem A függetlenség napja vagy az Érkezés című sci-fik elevenedtek meg, pusztán a fotózásokhoz használt körfény tükröződik vissza az ablak üvegén. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Köllő Babett (@kollobabett) által megosztott bejegyzés