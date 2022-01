Andy Cohen a CNN szilveszteri élő adásában részegen fakadt ki egy politikusra

Amerikában ismert tévés arcnak számít Andy Cohen, akinek saját műsora is van Watch What Happens Live with Andy Cohen címmel. Új év alkalmából a CNN a Times Square-ről adott élő műsort, ahol a csatorna egyik legismertebb arca, Anderson Cooper és Cohen voltak a műsorvezetők.

Hadd mondjak nektek valamit! – vágott bele Cohen egy nagy monológba, miután – szemmel láthatóan – nem kevés alkoholt elfogyasztott.

– búcsúzott a leköszönő Bill de Blasiótól, akit harmadjára már választottak meg polgármesternek. Eric Adams vezeti mostantól a várost.

Drunk Andy Cohen going off on former horrific Mayor of New York City Bill DeBlasio on national television didn’t get talked about nearly enough 😂😂😂😂

absolutely golden pic.twitter.com/OUwsbomGme

— krys marie 🦋 (@krysscarr) January 1, 2022