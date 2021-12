Kárpáti Rebeka, Szabó Zsófi és Joshi Bharat is szakított 2021-ben

Összegyűjtöttük a hazai celebvilág idei szakításait és válásait.

Ha úgy érzi nehéz éve volt, gondoljon Fekete Dávidra: tavaly úgy tűnt, az ex-Megasztár-versenyző révbe ért, hiszen feleségével ikerfiaik születtek, az idén viszont válással indították az évet, majd Feketét letartóztatták sikkasztás miatt. Szabó Zsófinak is lelkileg megterhelően indult az év: a Reggeli stúdiójában jelentette be, hogy hat együtt töltött év után elválik férjétől, Kis Zsolttól. Gyermeküket továbbra is együtt nevelik. A válás óta már mindketten új párra leltek, Hosszú Katinka exe, Shane Tusup úgy érzi, megtalálta élete szerelmét Szabó személyében.

Mádai Vivien hét év után döntött úgy férjével, hogy külön folytatják életüket, de kisfiuk miatt továbbra is jó viszonyt ápolnak. Hat együtt töltött év után elvált Czippán Anett is. A műsorvezető óriási kudarcként élte meg, hogy második házassága sem működött.

Sok rövidebb házasság végére is pont került. Veréb Tamás és felesége hét együtt töltött esztendő és egy év házasság után mondta ki a boldogító nemet. Schmuck Andor és fiatal párja már a megismerkedésük másnapján összeköltözött, de csak két évig bírták együtt, házasságuknak ennyi is elég volt, hogy elfáradjon. A Dancing with the Stars első évadában megismert Stana Alexandra és Köcse György párosnak csupán öt hónapnyi házasélet jutott. Hiába voltak együtt több mint tíz éve, az esküvő nem tudta megmenteni a kapcsolatukat.

Völgyi Zsuzsiék házassága sem alakult jobban: már többször felröppent a hír, hogy válnak, de mindig úgy döntöttek, hogy megpróbálják rendezni nézeteltéréseiket. Nem sikerült, mert az énekesnő a jövő év elején tervezi beadni a válókeresetet.

Marsi Anikó és Palik László házassága sokáig tartott, tizenhat év után döntöttek úgy, hogy elválnak. Már mindketten új kapcsolatban élnek, Marsi Anikó Szulák Andrea exével.

Még hosszabb, harmincegy évnyi házasság végére tett idén pontot Joshi Bharat és felesége, Csilla. A tévés egy ideje már Mészáros Beatrixszal, Mészáros Lőrinc volt feleségével alkot egy párt, míg a felcsúti milliárdos már össze is házasodott Várkonyi Andreával.

Az X-Faktor műsorvezetője, Miller Dávid is idén lépett ki egy hosszú kapcsolatból: párjával tíz év után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják. Erről Miller a napokban, új dala kapcsán mesélt. A Nyerő Párosban még nyoma se volt, hogy gond lenne a kapcsolatukkal, mégis szakított Kárpáti Rebeka és fodrász párja, Frohner Ferenc is. Mindketten az Instagramon nyilatkoztak erről.