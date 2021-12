A Nagy Ő: Tóth Dávid és Laura szerint a 11 év korkülönbség sem tett jót a kapcsolatuknak

December közepén ért véget A Nagy Ő, melyben Tóth Dávid kereste az igazit a villába költöző lányok közül. Úgy alakult, hogy a verseny végén végül Laurát választotta, és annak ellenére, hogy a műsor után tényleg együtt voltak, pár nappal a finálé után már tudni lehetett, hogy két hónap után szakítottak. Korábban már megírtuk a szakításukat, most viszont részletesebben meséltek a Story magazinnak arról, mi vezetett odáig, hogy különváljanak útjaik.

Csodás nyarunk volt, szinte minden napot együtt töltöttünk. Voltunk Horvátország- ban is. Régóta nem vittem haza senkit, de Laurát a szüleim és az összes barátom megismerte. Két hónap után azonban egyre több volt a vita köztük, a sokasodó feszültség pedig szép lassan megölte a legszebb érzelmeket is. Én kezdeményeztem a beszélgetést, de Laura is hasonló véleményen volt, hogy ez így nem jó. Azt éreztem, nagyon máshol tartunk az életben, és talán a tizenegy év korkülönbség idővel kiütközött