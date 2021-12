Melyiket válasszuk? Négyévszakos vagy nyári abroncsot? (X)

Ha még mindig nem tudjuk, hogy milyen típusú gumiabroncsot válasszunk, akkor ez a cikk segíthet a döntés meghozatalában.

Mit kell tudni a nyári gumiabroncsokról?

A nyári gumiabroncsokat a tavasztól őszig tartó időjárási viszonyokra tervezik. A nyári abroncsok felhasználását csak a hőmérséklet korlátozhatja, hiszen, ha a hőmérséklet tartósan 7 Celsius fok alá csökken, akkor a nyári gumik elveszítik tapadási tulajdonságaikat.

Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a négyévszakos abroncsok?

A négyévszakos, azaz egész évben használható gumiabroncsok, más néven univerzális vagy több évszakos gumiabroncsok a nyári és a téli gumik jellemzőit ötvözik. A két gumi előnyeinek egy abroncsban való egyesítése nagy kihívást jelent a gyártók számára. Nem véletlenül szokták azt mondani, hogy az abroncsok gyártásának művészete a megfelelő egyensúly megtalálása a paraméterek között, hogy megfeleljenek minden felhasználói elvárásnak. A négyévszakos abroncsot annál nehezebb legyártani, minél több szempontot kell figyelembe venni.

Mi a különbség a két abroncs között?

A nyári gumik és a négyévszakos gumik között jól látható különbségek vannak, ilyen a futófelület mintázata és az alakjuk. A két abroncs ezen felül gumikeverékben is különbözik egymástól. A négyévszakos abroncsok futófelülete sokkal több lamellával rendelkezik, hiszen ezeket úgy tervezik, hogy a hóban jobban teljesítsenek. Nyáron azonban a túl sok lamella nem előnyös, sőt nedves úton rontja a fékezést és a tapadást is. A két abroncs gyártásakor többféle futófelület típust alkalmaznak. Ez lehet szimmetrikus vagy akár asszimetrikus, de gyártanak irányított futófelülettel is abroncsokat.

A négyévszakos abroncsoknál az irányított futófelület különböző részei világosan elkülönülnek egymástól. A gumikéreg több lamellát tartalmaz, ez biztosítja a nyári vezethetőséget. A futófelület középső része felel a téli közlekedés biztonságáért. A négyévszakos abroncsok gumikeverékeit úgy tervezik, hogy bármilyen hőmérséklettartományban elfogadható teljesítményt nyújtsanak. Természetesen a négyévszakos abroncsok nem tudják elérni azt a teljesítményszintet nyáron, mint amit egy kizárólag nyári időszakra tervezett abronccsal el lehetne érni.

A négyévszakos abroncsok a téli időszak miatt masszívabb vállakkal rendelkeznek, ezért nyári időszakban gyorsabb a futófelület kopása és nagyobb az üzemanyagfogyasztás is. A négyévszakos abroncsokon megtalálható az „M+S” szimbólum, illetve gyakorta találkozhatunk All Seasons szó elhelyezésével is. A gyártók egyes esetekben egyéb kiegészítő grafikai szimbólumokat is használnak a megkülönböztetésre, ezzel jelezve, hogy az adott abroncs egész évben használható.

A négyévszakos abroncsok előnyei

A négyévszakos abroncsoknak egész évben elfogadható teljesítményt kell produkálniuk. A tél hirtelen érkezése egy négyévszakos abronccsal felkészülten érheti a gépjárműtulajdonosokat, de ugyan ez mondható el a tavasz hirtelen érkezésére is. Ezek az abroncsok sokoldalúságuknak köszönhetik azt, hogy egyre többen döntenek felszerelésük mellett. Ezek az abroncsok nem igénylik a szezonális gumisműhely látogatást, nem kell őket tárolni és időt, valamit pénzt takarítanak meg a tulajdonosoknak.