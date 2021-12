Novák Zalánnal és Szente Grétával tér vissza az Exatlon Hungary All Star

Megvan, kik versenyeznek majd a műsorban.

Január harmadikán elstartol az Exatlon Hungary All Star – A végjáték. A TV2 sportvetélkedőjében a korábbi játékosok térnek vissza különböző évadokból, hogy egymással is megküzdjenek. A Kihívók és a Bajnokok most is a Dominikai Köztársaságban mérkőznek meg egymással.

A Bajnokok csapatában szerepel a kick-boksz világbajnok Rákóczi Renáta, az első évad legjobb férfi versenyzője, valamint az ifjúsági olimpiai bajnok magyar párbajtőröző, Esztergályos Patrik és az olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó, Ungvári Miklós is. A csapat tagja lesz a második évad női győztese, Dr. Busa Gabriella, Szabó Dorka és a fitness világbajnok Kocsis Alexandra, ahogy láthatjuk a BMX világbajnok Kempf Zozót is. Hozzájuk csatlakoznak még az idén, a harmadik évadban feltűnő Bajnokok, azaz Ujvári Iza, Somhegyi Krisztián és Virág András.

A Kihívók csapatában szerepel az első évad győztese, Huszti Kata, a három éve váll-sérülése miatt távozó Salander Dorina, Szabó-Thomka Hanna, Kása András, Mischinger Péter és az első évadban idő előtt búcsúzó Rozs Gergely. A Kihívók csapatában van még Pap Dorci és Novák Zalán is, ahogy Szente Gréta és Herceg-Kis Bálint is a csapatot erősíti.