Majka bevédte Gáspár Lacit: Dalszöveget mindig el lehet rontani…

Az X-Faktor mentorai a legutóbbi élő showban Kóbor Jánosra emlékezve előadták az Omega egyik legnagyobb slágerét, a Gyöngyhajú lányt. Gáspár Laci azonban szöveget rontott és zöldhajú lányról énekelt egy sort, amiért a közösségi oldalakon rázúdult a kommentelők haragja. Az énekes tegnap egy bibliai idézettel reagált a történtekre és most Majka is bevédte, aki szerint nem Gáspár hibázta a legnagyobbat.

Akár még arra is utalhatott ezzel.

Szegény Gáspár Laci mit kap, mert elrontott egy dalszöveget… Olyan ez mintha azért haragudnánk valakire mert a közös ima alatt besétált a templomba, megbotlott, aztán elesett. Szar ügy, mert mindenki őt nézte, dehát mi a f%szt lehet csinálni?? Laci esetében inkább azt sajnálom, hogy az előfelvételek alatt nem rögzítik az ilyen részeket. Ugyanúgy, ahogy az extra produkciók ezekben a műsorokban sokszor felvételről mennek, ezt is lehet rögzíteni előtte. Akkor, ha baki van, kezdhetjük előről… És hát dalszöveget mindig el lehet rontani… A legszebb, hogy még azok is bántják most, akik azt se tudták, hogy elrontotta… Ha ezen múlna, minden előadó a nyakánál fogva lenne felhúzva egy fára, mert nincs a bolygón olyan, aki ne hibázott volna