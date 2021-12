Bármibe fog, érdemes figyelni rá – és valamiért a hollywoodi celebnők is megőrülnek érte

Ha valakinek ismerősen cseng Pete Davidson neve, annak leginkább a celebekkel folytatott viszonyai ugranak be, és kevésbé szakmai munkássága. Tény, hogy a bulvárlapokban jobban mutat egy lesifotó egy híres emberrel – mostanában gyanúsan sokszor látták együtt Kim Kardashiannal –, mintsem egy beszámoló valamelyik jól sikerült Saturday Night Live-estről. Vajon hogyan lesz egy füves, tiniként Leonardo DiCaprio-ra maszturbáló Staten Island-i kölyökből híres humorista, aki – exei listáját elnézve – a legnagyobb nevekkel jön össze?

Szeptember 11-től a DiCaprio-poszterekig

Davidson gyerekkoráról és tinédzser éveiről elég részletes képet kaphatunk, miután a humorista stand-uposként rendszerint ezekből az időkből merít témákat. Fellépéseit terápiaként használva próbálta feldolgozni, hogy tűzoltó apja 2001. szeptember 11-én életét vesztette, miután repülők csapódtak a Világkereskedelmi Központba, ő pedig egy hotelből próbálta menteni az embereket. Az anyjával magára maradó Davidsont ezután hasi fájdalmakat okozó Chron-betegség kínozta évekig – hogy fájdalmát csillapítsa, hatalmas mennyiségű marihuánát szívott el tinédzserként. Bár az előadó-művészet mindig is vonzotta, ennek tinédzserként elég különös módon hódolt.

Régen Leonardo DiCaprióra vertem ki… mármint a színészetére. Úgy értem, nagyszerű volt. Eléggé odavoltam érte. Volt is egy nagy poszter róla a szobámban, amikor A part című filmben szerepelt

– emlékezett vissza egy néhány évvel ezelőtti interjúban. Mikor nem a szobájában nézegette posztereit és DiCaprio filmjeit, Staten Island-i srácként többnyire bowlingklubokban vagy kocsmákban lógott a haverjaival. Davidson humorára itt figyeltek fel először, kortársai biztatták, hogy poénjait inkább a színpadon durrogtassa el, mintsem olcsó lebujokban.

Elszívtam egy spanglit, és végül megtettem, felmentem a színpadra. Jól ment. Az az igazság, hogy figyelemre éhes vagyok, napi tizenkét percet mindenképp reflektorfényben kell töltenem

– nyilatkozta első fellépéséről, amit egy bowlingklubban tartott. Főleg az amerikai fiatalok kedvenc tévécsatornáját, az MTV-t parodizálta karrierje kezdeti szakaszában, később azonban már az amerikai Comedy Centralon találta magát, miután lehetőséget kapott arra, hogy (több fiatal humoristával együtt) a legendás manhattani Gotham Comedy Clubban léphessen fel.

Ekkoriban, a Kész katasztrófa című film forgatásán barátkozott össze Bill Haderrel, aki szintén fiatal humoristaként már a legendás szkeccsműsorban, a Saturday Night Live-ban szórakoztatta a tévénézőket. Hader meglátta Davidsonban a potenciált, így jelezte az SNL producerének, Lorne Michaelsnek, hogy egy szereplőválogatóra érdemes lenne elhívni a húszéves humoristát. Davidson végül lenyűgözte a stábot, és ő lett az első 1990 után született humorista, aki bekerült a show-ba.

Davidsont ennek ellenére nem a szkeccsekben látható füvező, esetlen figurái miatt szerepelt az újságok címlapjain, hanem színes magánélete miatt.

Grande, Beckinsale, Kardashian

Felsorolni is nehéz (azért később megpróbáljuk majd), hogy Davidson hány celebbel jött össze rövidebb vagy hosszabb időre. A legelső híres nő mindenesetre Ariana Grande volt az életében, akivel 2018 környékén ismerkedett meg. Meglehetősen nagy volt a vonzalom köztük, mert Davidson már az első randijukon arról beszélt, hamarosan eljegyzi az énekesnőt. Egy hónappal később meg is történt a lánykérés – mi több, Grande vásárolt maguknak egy közös házat Los Angelesben, ahol egy darabig együtt éltek.

Hogy a kapcsolatuk egészen pontosan mit jelentett a bulvárlapoknak, illetve az olvasóknak, azt Davidson néhány nyilatkozatával érdemes felidézni:

A humoristának folyamatos erekciója volt Grande közelében.

Szex után folyton köszönetet mondott az énekesnőnek, hogy egyáltalán hozzáérhetett.

Azért bírta hosszan az ágyban, mert közben próbált az apjára gondolni, amint „épp elég a 911-es tűzben”.

Szerinte Grande karrierjének csúcsa a manchesteri terrortámadás volt, hiszen ebből is látszik, milyen híres – elvégre kis koncerteken nem robbantanak.

Csak sejteni, illetve remélni lehet, hogy ezen megszólalásai inkább polgárpukkasztás és figyelemgenerálás céljából születtek, bár volt, hogy Grande sem fogta vissza magát: egyszer azt írta Twitteren, hogy párjának „férfiassága a huszonöt centis kategóriába esik”. Méretek, jegygyűrűk és a közös lakhely ellenére öt hónap után szakítottak, értelemszerűen az eljegyzésüket is felbontották (a humorista eladta a gyémántgyűrűt, abból bérelt utána albérletet). Nem Davidson lett volna, ha a szakítás utáni első interjújában nem valamilyen szexuális témát dob be az újságírók elé.

Volt valaha olyan érzésed, hogy annyira szomorú vagy, hogy maszturbálni sem tudsz? Na, ez még nem történt meg velem.

Többen azt hitték, valami tényleg nincs helyén a humoristánál – ráadásul az is aggodalomra adott okot annak idején, hogy karácsony előtt Instagramon arról írogatott (szuicid felhanggal), hogy nem akar többé a világon lenni és nincs ötlete, meddig bírja még a Földön. Posztja után törölte az egész Instagramját, így kisebb kutatóvadászat indult, hogy vajon tényleg véget vetett-e az életének.

Sokáig nem búslakodott magányában: a 2019-es Golden Globe utáni buliról a nála húsz évvel idősebb Kate Beckinsale-lel távozott. Ők később a lesifotósok előtt sem fogták vissza magukat – nagyjából csak levegőt venni vagy inni másztak ki egymás szájából. A SNL-ban is szentelt ennek néhány mondatot a humorista:

Ha nagy korkülönbségű kapcsolatokról kell beszélni, jobb Leonardo DiCapriót vagy Michael Douglast faggatni.

Miután Beckinsale-lel szakítottak, Davidsont már Kaley Cuocóval hozta össze az amerikai sajtó, viszont a valóságban mégis Andie MacDowell lánya mellett kötött ki: Margaret Qualley-vel csupán néhány hónapig jártak. Hamar az akkor tizennyolc éves modell, Kaia Gerber mellé csapódott – aki amúgy Cindy Crawford lánya. Ez a viszony is zátonyra futott, a humorista nem is élt meg szép hónapokat, a különválás után elvonóra ment. A Bridgerton sorozat főszereplőjével, Phoebe Dynevorrel is összejött, állítólag a színésznő Angliába is hazavitte a humoristát, hogy bemutassa szüleinek – mindhiába, ugyanis ennek a románcnak is szakítás lett a vége.

Hogy mitől ennyire vonzó a humorista a hollywoodi celebnők körében, arra gyaníthatóan inkább Ariana Grande méretbeli utalására, mintsem Davidson életvitelében kell keresni a választ. Mikor betöltötte a huszonhetet, úgy döntött, eljött az ideje, hogy elköltözzön anyja pincéjéből. Saját elmondása szerint a legnagyobb sikerét az őszinteségének köszönheti.

Azt gondolom, hiába próbálják az emberek olyannak mutatni magukat, amilyenek valójában csak szeretnének lenni, mert ez egy idő után úgyis lelepleződik. Én már rögtön azzal indítok, hogy »szia, egy kicsit bolond vagyok. Ezek a problémáim, ezt csinálom, ő a terapeutám. Ez és ez történik«.

Néhány hete a világ egyik legvonzóbb nőjének tartott Emily Ratajkowski tett említést Davidsonról: együtt dolgoztak egy fotósorozat kapcsán, a modellt lenyűgözte a humorista, egyúttal megfejtette, mi annyira vonzó benne. Szerinte magas, bájos, kedves és érzékeny, remek ízléssel választ körömlakkot és még az anyjával is jó a viszonya, ami a nőknél jó jel.

2021 novemberében pedig Kim Kardashian lett az új választottja (vagy fordítva, talán sosem tudjuk meg): a Kanye Westtől váló celebnő nem sokkal korábban közösen szerepelt Davidsonnal a SNL-ban – onnantól pedig egymás kezét is alig engedik el, ha nyilvános helyre mennek.

Az SNL-király

A magánélete mellett érdemes Davidsonnak a szórakoztatóiparban elért szakmai sikereiről is beszélni. Tavaly például főszerepet kapott a Judd Apatow rendezte Staten Island királya című vígjátékban (kritikánk itt olvasható), ahol gyakorlatilag magát kellett alakítania. Apatow szerint Davidson egy kreatív, eszes fickó, aki olyan dolgokon ment keresztül gyerekkorában, amiken senkinek nem kellene. De a rendező úgy véli, ezeket a traumákat nagy szívvel és jó érzékkel építette bele előadásaiba, sőt színészi kvalitásai is gazdagodtak ezek által: „A színészi munkája egészen figyelemreméltó.”

A Saturday Night Live-ban már hét évad óta szerepel, ami jelentős teljesítmény, különösen úgy, hogy Davidson még mindig nincs harminc éves. A Netflixtől nemrég saját műsort kapott, ahol stand-up előadásaival tornászhatja fel a nézettséget a streaming-szolgáltatón. Egyelőre kérdéses, marad-e a tévében, vagy a filmes mellékszerepek után elindul a hollywoodi komédiákat színesíteni a személyiségével – mindenesetre azt mondják róla, bármibe is fog manapság, arra érdemes odafigyelni.