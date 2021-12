Egy sima pólóra logót nyomott és eladta pofátlanul sok pénzért – így befolyásolta a divatot Virgil Abloh

Virgil Abloh még azokra is hatással volt, akik nem ismerték a nevét, mivel mások mellett neki köszönhető az elmúlt évtizedet meghatározó utcai divatirányzat megújítása, ahogy az egyik legmegosztóbb márka, az Off-White létrehozása is. Nem csoda, hogy a november utolsó napjaiban, negyvenegy évesen rákos megbetegedésben elhunyt Abloh-ról az egész divatvilág megemlékezett Naomi Campbelltől a divatszerkesztőkig.

Bizonyos értelemben az egész életem egy nagy művészeti projekt, a színpadi előadáson viszont nem szerepelek. Inkább a háttérből, az ötleteimmel segítem a művészt, aki megmutatja a világnak az alkotásait. Én közben figyelem a közönség a reakcióit, melyekből később meríteni tudok.

Virgil Abloh ezt még 2015-ben nyilatkozta az Off-White divatmárka alapítása előtti időszakról. Amikor művészről beszél, Kanye Westre gondol: őt karrierje kezdetétől egyik legfőbb alkotótársának tartotta, s dolgozott is neki egy ideig. Mielőtt még rátérnénk annak a részletezésére, hogy a tervező miért volt a divatvilág meghatározó alakja az elmúlt évtizedben, muszáj megemlékeznünk a Westtel való kapcsolatáról.

Abloh és West útjai még egyetemista korukban keresztezték egymást, a diploma megszerzése után együtt gyakornokoskodtak a Fendi divatháznál, majd később a rapper felkérte Abloh-t előbb kreatív ügynöksége, majd a 2011-ben megjelenő albumának művészeti vezetésére. Jó barátságuk annyiban egyáltalán nem meglepő, hogy két rendkívül kreatív „csodabogárról” van szó. Saját pályájukon mindketten hasonlóan nagy ívű karriert futottak be. Az évek során Abloh-ról kiderült, hogy gyakorlatilag bármihez ér hozzá, arannyá változott, de minimum popkulturális szenzációvá válik.

Lenyűgöző volt végignézni, ahogy Kanye és Virgil egy teljesen új színt vittek a stúdióba és minden, addigi jól bevált módszert felrúgtak – a szó legjobb értelmében. Virgil egymaga átformálta, megújította az emberek véleményét egy olyan régi márkáról is, mint a Fendi. Onnantól kezdve figyelemmel követtem a karrierjét

– mondta a Louis Vuitton vezérigazgatója, Michael Burke. Valószínűleg ezzel egyetértenek azok a sajtómunkások, divatvilági szereplők, akik megemlékezésükben rendre arról írtak: a tervezőt lehet szeretni vagy utálni, de a divatiparra gyakorolt hatását senki sem vonhatja kétségbe.

A Pyrex Vision nélkül Off-White sincs

Virgil Abloh és a divat mint művészeti forma kapcsolata 2012-ben kezdett kibontakozni, amikor megalapította első márkáját, a Pyrex Visiont. Potom összegért megvette néhány klasszikusnak számító márka (mint például a Ralph Lauren) pólóját, amikre aztán rányomtatta a 23-as számot (Michael Jordan mezszáma nyomán), valamint a Pyrex szót. A pólókat ezután több mint ötszáz dollárért eladta. Mint kiderült, nagyon is volt erre kereslet. Abloh betöltött egy piaci rést, mivel a fiatalok azonnal ráharaptak a márka koncepciójára, miszerint a luxusmárkák elérhető darabjait a lehető legbanálisabb módon vegyíti a streetwear (utcai stílus) elemeivel. Márkáját egy évvel az alapítás után megszüntette, amit azzal indokolt, hogy a Pyrex Visiont csak kísérleti jelleggel hozta létre.

Abloh egy év kihagyás után úgy döntött, megpróbálkozik még egy márka felépítésével, ami a Pyrex Visionnél gyűjtött tapasztalatoknak köszönhetően már a kezdetektől sokkal kiforrottabb stílust képviselt. Így jött létre az Off-White, melynek darabjait a mai napig hazai celebek is előszeretettel hordják. Megjelenése után a márka szinte rögtön be is került a köztudatba, mégpedig a ruhadarabok iszonyatos mértékű túlárazása miatt. Sokan polgárpukkasztónak és felháborítónak tartották, mások szerint pedig zseniális, hogy Abloh képes a legegyszerűbb, egyetlen logóval vagy felirattal feldobott pofátlanul sok pénzért, több száz, akár ezer dollárért (átszámítva több százezer forintért) árulni. Saját meghatározása szerint az Off-White (ami magyarul a törtfehér színt jelenti) nem más, mint a szürke terület a fehér és a fekete között: merthogy az élet is árnyaltabb annál, hogy csak fekete vagy fehér legyen.

Az Off-White elég hamar mainstream lett, tinédzserektől kezdve idősekig mindegyik korosztályban megvolt a maga célcsoportja. Már azok között, akiknek volt rá pénze.

Az egyszerű szabások mellé irónia is társult, Abloh ugyanis előző márkájánál is használt feliratai továbbgondolva az Off-White tervezésein is megjelentek. Az idézőjel például a védjegyévé vált: egy sapkára annyit írt idézőjelben, hogy sapka, később az Ikea számára tervezett, itthon is kapható kollekciójában a bejárati lábtörlőre a „MARADJ TÁVOL” feliratot nyomtatta.

Márkája miatt szinte rögtön bekerült az A-kategóriás divattervezők körébe, az elmúlt években számos együttműködése volt: a Nike-kal közösen tervezett cipői öt éven át alapdaraboknak számítottak, ahogy az Ikeával közös Markerad kollekciót is hamar szétkapkodták. (Az már más kérdés, hogy miért: a kollekcióból hazánkban sokan a gyors gazdagodás miatt bevásároltak, majd apróhirdetések útján drágábban próbáltak szabadulni a daraboktól. A Facebook Marketplace-en például két évvel a kollekció debütálása után még most is belefuthatunk a tervező nevével fémjelzett lakberendezési vagy dekorációs termékekbe.)

A sikerét amellett, hogy képes volt bármit eladni, ami a keze ügyébe került, talán azzal lehet magyarázni, hogy Abloh rendkívül érzékeny volt a trendekre. Már csak azért is, mert szinte egymaga újragondolta a streetwear irányzatot, melynek köszönhetően a 2010-es évek a sportmárkák logóiról, a kényelemről és a tornacipőkről szóltak.

Amellett pedig, hogy Abloh diktálta a divatot, azt is megjósolta, milyen fordulatot vesz a következő évtized. 2019-ben nemes egyszerűséggel kijelentette, hogy az utcai divat hamarosan eltűnik, a 2020-as években a divat visszanyúl az archív kollekciókhoz, az emberek pedig vintázs és használt ruhákat akarnak majd hordani. Még csak 2021-et írunk, de már most beigazolódott a felvetése – elég, ha a budapesti vintage-turkálók előtt kígyózó fiatalok sorára gondolunk.

A divatipar Tarantinója

Virgil Abloh a divatot – saját kifejezésével – egyfajta homokozónak tekintette, mert úgy érezte, ebben az iparágban megtalálható minden, amit szeret, és amihez ért: zene, építészet, formatervezés és tipográfia. Hobbi szinten DJ-ként is tevékenykedett, ami olyan jól ment neki, hogy Ibizán és a Tomorrowland fesztiválon is fellépett. Az egyetemen pedig mérnöknek tanult, és diplomát szerzett építészetből is.

Az elismerések mellett karrierje során azért számos kritika is érte, például amiatt, mert rengeteg terve hasonlít más tervezők korábbi darabjaira. Erre a saját magát divatrendőrségnek kikiáltó Instagram-oldal, a Diet Prada is felhívta a figyelmet, amely azt sem hagyta kommentár nélkül, hogy az Off-White logója is utánzat, amit a hatvanas években már használtak. (Azt mondjuk hozzá kell tenni, hogy nem egy őrülten bonyolult és felismerhető logóról van szó, tehát a koppintás is eléggé kérdőjeles). Abloh ezekre csak úgy tekint mint tisztelgés a kedvenc tervezői, például Raf Simons előtt. A filmiparban Quentin Tarantinót támadják hosszú évek óta amiatt, mert szereti újragondolni más rendezők filmjeleneteit.

Abloh szinte egész pályafutása az inkluzivitásra épült, azaz arra, hogy minél színesebbek legyenek az emberek, akikkel együtt dolgozik. Többször beszélt arról, hogy fontosnak tartotta, hogy a feketék is legalább annyi figyelmet kapjanak a projektjeiben, mint másokéban a fehérek. Azzal, hogy a Louis Vuitton első fekete művészeti vezetője lett, már önmagában történelmet írt.

A Vogue egyik interjújában Naomi Campbell kérdésére elmondta, hogy gyerekként még csak álmodni sem mert arról, hogy a divatiparban helyezkedhet el, hiszen nem látott senkit, aki úgy nézett volna ki, mint ő. Ezután pedig megemlítette, hogy szülei azért dolgoztak, hogy neki lehetősége legyen azzal foglalkozni, amivel csak szeretne.

A modern stílus képviseli mindazt, amit az inkluzivitásról és nyitottságról gondolok. Tisztelettel kell bánni minden emberrel. A munkámban is ugyanezt a mentalitást képviselem. Ez a márka (a Louis Vuitton – a szerk.), ez a pozíció azzal a felelősséggel is jár, hogy hangot adjak a véleményemnek, hogy milyen társadalomban szeretnék élni.

A Louis Vuittonnál betöltött szerepe mellett (az első divatbemutatója végén Kanye West büszkeségében sírva fakadt) a munkamorálját is érdemes megemlíteni, ugyanis Virgil Abloh ügyesebb tanácsadó lenne, mint bármelyik hazai sztár, aki felcsapott motivációs coach-nak: Naomi Campbellnek arról beszélt, egyáltalán nem tartja meglepőnek vagy véletlennek, hogy a luxusmárka élére került, hiszen évekkel korábban ezt tűzte ki maga elé célként, és minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy ezt el is érje, „még mantrázta is magában”: