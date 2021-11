Egyszerre szórakoztató és pokoli ijesztő, ahogyan egy finn művész állathangokat utánoz

Rudi Rok két perc alatt negyven állat bőrébe bújik.

Az állathangok utánzásával gyerekként mindenki megpróbálkozik, egy idő után azonban a legtöbben inkább más szórakozás után néznek. A komikusként, illetve beatboxerként is ismert Rudi Rok jól láthatóan nem ért egyet ezzel a változással, hiszen az elmúlt években számtalan olyan vírusvideót készített, amivel a világ legnagyobb cégeinek figyelmét keltette fel.

A Fiattal, az Amazonnal, illetve az Universal stúdióval is együtt dolgozó Rok 2014-ben már feltöltött a Youtube-ra egy videót, amiben mindössze másfél perc alatt harminc állatot utánoz, most azonban feljebb tette a lécet, hiszen két perc alatt negyven, barátságos, illetve veszélyes két- és négylábút személyesít meg – köztük elefántot, medvét, kutyát, macskát, illetve egy sast is, mégpedig megdöbbentően jól: