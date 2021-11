L.L. Junior nem érti, miért kellene szabadkoznia amiatt, mert testőrrel jár fellépni

L.L. Junior a napokban közösségi oldalán osztott meg egy felvételt, melyen az volt látható, hogy egy jótékonysági eseményen járt a zenész egyik kollégájával, GwM-mel. Sokaknak feltűnt, hogy testőrök vigyáznak a testi épségükre, ennek kapcsán nyilatkozott L.L. Junior a Blikknek, ugyanis többen nem értették, miért volt szükség ilyen biztonsági intézkedésekre.

Ezen az eseményen nem azért volt ott a testőröm, mert egy pillanatra is megfordult volna a fejünkben, hogy ott bármi gond lehet. Nem is értem, miért kellene szabadkoznom a több éve velem együtt dolgozó személyzetem miatt, egy aznapi, három koncertes turné előtti jótékonysági esemény miatt. Azonban aki az éjszakában dolgozik, pontosan tudja, hogy miért kell testőr. Amikor megérkezünk egy bulira, koncertre, nem tudjuk mire számíthatunk, mi vár ránk. Ezért is fontos, hogy legyen ott olyan személy, akinek a feladata megszervezni, hogyan jutunk be az autótól az öltözőig, onnan pedig a színpadra, majd ugyanezt visszafelé is, mert a tömegben haladni sem egyszerű. Emellett az ő feladatuk a dedikálás és a sokszor már ittas rajongókkal való fotózkodás leszervezése is.