Balázs Andi is kötelezővé tenné a munkavállalói számára a covid elleni védőoltást

Már ha lennének.

A NőComment legutóbbi adásában szóba került, hogy Magyarországon a munkáltatók dönthetnek úgy, hogy kötelezik az alkalmazottaikat a covid elleni védőoltás felvételére. Balázs Andi, aki maga is be van oltva, sőt legszívesebben a háziállatait is beoltatná, ha lehetne, úgy érzi, ez nem egy rossz dolog.

Ha én egy vállalkozó vagyok és hat női alkalmazottam van, – ezt így képzelem el, egy varrodában, én tervezem a ruhákat, ők megvarrják, na mindegy, ez egy álom – a közösségem védelmében lehet azt mondanám én is nekik, hogy kötelezővé tenném

– mondta a színésznő, akivel Wolf Kati is egyetértett. Utóbbi szerint másodlagosak kéne, hogy legyenek az egyéni félelmek, mert a közösség érdekét szolgálná, ha mindenki beoltatná magát.