Alig ismertük fel Lindsay Lohan arcát az új filmjében

A Netflix az idei ünnepekre is számos karácsonyi filmmel készül. Az egyik ilyen a Christmas In Wonderland nevet viseli, melyről a streaming szolgáltató egy fotót is posztolt a közösségi oldalára. A bejegyzés alapján Lindsay Lohan a romantikus vígjáték egyik főszereplője, csakhogy beletelt egy kis időbe, míg felismertük a képen.

Here is your first look at Lindsay Lohan in her upcoming holiday rom-com, co-starring Chord Overstreet. pic.twitter.com/eycI907iBm

