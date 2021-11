Pataky Attila a Békemenetről: Tapintani lehetett a szeretetet

A Frizbi legutóbbi adásában Pataky Attila volt az egyik meghívott vendég, aki előbb a koronavírus-járvány eredetéről beszélt Hajdú Péternek, majd a chemtrail nevű összeesküvés-elméletet is elkezdte boncolgatni.

Az elmúlt hatezer évben nézd meg, mi történik az emberiséggel: háborúk, háborúk, pestis és minden. El van cseszve a program veszettül. És valószínűleg nem én csesztem el. Kinek áll érdekében? Mint egy bűnügy. Az én hitvilágom szerint szándékosan szabadították ránk. Ez a vírus csak nagyon ritkán került át emberre állatról. Kikísérletezték azt az alfaját, ami így terjed, és most szórják szét a világban. Én így gondolom. Ha felnézel a nyári égre, mit látsz? A csíkozás… azok a csíkok, amelyek nem múlnak el, mint a kerozin. chemtrail, én úgy hívom. Én úgy gondolom, hogy mint a csótányokat…

Majd kitért a politikára is:

Ott voltunk a kormánypárti és a kutyapárti békemeneteken és az ellenzéki összefogás rendezvényén is.

A Kárpát-medence magyarságának ez a dolga: a fény és a szeretet felmutatása. Ezt, amit most látsz a világban: káosz. És ezt kik csinálják? A káoszteremtők. Mi pedig kimegyünk a Békemenettel, a szeretetet demonstráljuk. Én egyetlen egy Békemeneten nem voltam, amikor Kanadában voltam zenélni. De most is voltam, ahogy mentünk, a tekintetek, egyszerűen tapintani lehetett a szeretetet. Jó, azt mondják, nem lehet kimutatni, nem megfogható. Hát az volt az, amikor ott mentünk. Összerezgett a lelkünk. Én azt éreztem, mindenki azt akarja, amit én: boldogságot, egészséget, szeretet, szerelmet, nyugalmat, jövőképet, látható jövőképet.