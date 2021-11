A kommentelők szerint Kendall Jenner olyan ruhában ment esküvőzni, amilyenben nagyon nem illik

Az influenszer, Lauren Perez esküvőjére volt hivatalos Kendall Jenner, amire Bella Hadid és Hailey Bieber társaságában érkezett meg. Magáról a ceremóniáról Jenner több fotót is posztolt közösségi oldalán, például azt, a gyémánt alakú kivágásokkal ellátott fekete ruhát, amit viselt, és amiről az ember azt hinné, jó esetben divatbemutatókon és vörös szőnyeges eseményeken kívül nem találkozik.

A kommentelők tetszését sem nyerte el túlzottan, ugyanis szerintük egyáltalán nem illik ilyen viseletben megjelenni valaki esküvőjén, pláne akkor, ha még szeretjük is a házasodó párt. Az egyik twitterező szerint ezzel a ruhával Jenner egyenesen beintett az influenszernek:

Kendall Jenner really said F you to her best friend on her wedding day pic.twitter.com/MGo0w8al9h

— Eleanore Hutch (@elehutch) November 12, 2021