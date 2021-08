Kendall Jenner modellkarrierje: mi lenne a család nélkül?

Kendall Jenner modellkarrierje már a kezdetektől megosztó téma a divatvilágban és a laikusok körében is. A privilégiumai miatt kritizált Jenner 2018-ban a világ legjobban kereső modellje lett, ennek ellenére sokak szerint a nepotizmusnak – azaz a családjának – köszönhetően van egyáltalán a szakmában.

A kezdetek, Kris Jenner befolyása

Kendall Jenner neve 2007-ben került be a köztudatba, amikor elindult a Keeping Up With The Kardashians nevű családi valóságshow. 2009-ben a műsorban a nézők végig követhették, ahogy beindul Jenner karrierje, miután az egyik epizódban elejtette az anyukája, Kris Jenner előtt, hogy a modellkedés az álma. Nem kellett sokat várnia, hogy valósággá is váljon, ugyanis a gyerekei menedzseléséről híres Jenner elintézett egy találkozót egy elég jó hírű modellügynökséggel, ami végül szerződtette Kendallt. Pár hónappal később már túl volt néhány fotózáson, azonban az első nagy dobásra még két évet kellett várnia: 2011-ben, 15 évesen vonult először kifutón, a Sherri Hill nevű márka egyik eseményén, ahol jelen volt például Donald Trump is. Ezután egyre több kisebb-nagyobb nevű magazinban szerepelt, először az American Cheerladerben, nem sokkal később pedig a Teen Vogue címlapjára került a húgával közösen.

A fordulópontot 2014 jelentette, amikor a Marc Jacobs őszi kollekciójának bemutatóján modellként vonulhatott 18 évesen, ami berobbantotta a karrierjét, merthogy ezután a luxusmárkák modelljei közé került. Megjelent a Givenchy, Fendi, Chanel, Diane von Fürstenberg, Alexander Wang, Tommy Hilfiger és a Dolce & Gabbana kifutóin is. Kendall nagy álma azonban nem merült ki ennyiben, a cél ugyanis a Victoria’s Secret divatbemutatója volt, ahová szeretett volna bekerülni, Kris Jenner pedig pontosan tudta, hogyan. Kiderítette a fehérneműmárka egyik legismertebb fotósa, Russell James telefonszámát, akinek beszámolt lánya tehetségéről, és találkozót kért tőle, amibe a fotós beleegyezett.

Mondtam Kendallnak, menj fel a szobádba, vedd fel a legjobb partiruhádat, fésüld meg a hajad, kapj fel egy magassarkút, amit buliban is viselnél, majd mikor ideér a fotós, vonulj le a lépcsőn

– idézte fel a találkozót Kris Jenner, akinek a terve annyira bevált, hogy Russell James lefotózta a modellt a könyvébe, ahová a Victoria’s Secret angyalok is kerültek. Kendall végül 2015-ben bejutott a fehérneműmárka divatbemutatójára, ahová egy évvel később is visszatért.

Ha 2013 a Cara Delevingne-szenzáció éve volt, 2016-bán már minden Kendall Jennerről szólt, az Instagramon 68 millióan követték, Anna Wintour pedig készített egy Vogue-különkiadást a modellel, The Kendall Effect címmel.

A divatszakmában létezik a „The Big Four” kifejezés, amit modellekre használnak, és a négy legnagyobb divatmagazin címlapjára utal: az amerikai, a párizsi, a brit és az olasz Vogue-ra. Ha egy modell mind a négy magazin címlapjára felkerül, az a legnagyobb elismerés a szakmában – mint mondjuk a színészeknek az Oscar-díj. Naomi Campbell, Kate Moss, Twiggy, Gisele Bündchen, Linda Evangelista, Gigi Hadid, de még a 19 éves Kaia Gerber is megugrotta ezt a szintet. A divatszakmán kívül egyedül Madonna és Rihanna szerezte meg ezt a címet. Kendall Jennernél ez az elismerés még várat magára.

Rosszul elsült kampányok

A Kardashian családnál kevesen használják ügyesebben marketingcélra az Instagram-oldalukat, ez igaz Jennerre is, akinek a többmilliós követőtábora (és a család hírneve) nélkül nem lett volna garantált, hogy a modellszakmában is befut. Instagramon egyre több reklámot vállalt el, 2017-ben például promózta a frissen induló Fyre zenei fesztivált, amelyről menet közben kiderült, hogy csalás, a cég csődöt jelentett, a csalásért felelős Billy McFarlandot pedig hat év börtönbüntetésre ítélték. Jenner sem maradt ki a botrányból, kilencvenezer dollár kártérítést kellett fizetnie, mivel nem tüntette fel a reklám szót a bejegyzésben, amivel összesen 275 ezer dollárt keresett; emellett a bíróság szerint a fesztivált reklámozó fotókkal megtévesztette a több millió követőjét, hogy azt higgyék, az eseményen ő maga és több modell is jelen lesz.

Azért is megbüntették, mert Jenner tévesen arra utalt, hogy sógora, Kanye West is a fesztivál fellépői között lesz. A történteket Jenner úgy véleményezte, hogy nem tudhatta előre, mi lesz ennek az ügynek a vége.

Folyamatosan együttműködések miatt keresnek meg emberek, hogy reklámozd a termékeiket vagy segíts nekik, és előre nem tudhatod, hogy ezek a dolgok miként fognak alakulni. Néha kockázatos. Amennyire lehetséges, kutatómunkát végzek a cégről, mielőtt elvállalok valamit, de néha nincs mit kutatni, annyira friss a márka, szóval csak hinned kell benne, hogy jól sül el.

Ugyanezt nem mondhatta el a Pepsivel közös, kudarcba fulladt hirdetésről, amelynek előre ismerte a cselekményét. A 2017-es reklámban Jenner egy fotózáson pózol szőke parókában, majd észreveszi, hogy az utcán éppen tüntetés zajlik. Jenner ekkor csatlakozik a menethez, majd leveszi a szőke parókáját, és egy feketebőrű nő kezébe nyomja, hogy aztán odamehessen a rendőrökhöz, és egy doboz Pepsit a kezükbe nyomva csillapíthassa a közöttük és a tüntetők között kialakult feszültséget. Alig 24 órával a megjelenése után a Pepsi sűrű elnézések közepette visszavonta a reklámot.

A reklám azonban így is kiverte a biztosítékot, amiért elbagatellizálja a tüntetéseket és a tüntetőket, akik fontos célért küzdenek; ahogy azt is szóvá tették, hogy egy fehér ember sokkal nagyobb biztonságban tüntethet Amerikában, mint a más bőrszínűek. A reklámért Jenner azóta sem kért nyíltan bocsánatot, egyedül a családi reality-ben hónapokkal a botrány lecsengése után mondta el, mennyire „ostobán” érezte magát miatta.

A legjobban fizetett modell

2018-ban járunk, a Forbes magazin legjobban kereső modelleket felsoroló listáján Kendall Jenner került az első helyre, ami egyrészt meglepő, másrészt mégis lehetett rá számítani. Jennert a modellkarrierje előtt is ismerte a világ a családi reality-nek és Kim Kardashiannek köszönhetően, így pedig vitathatatlanul hatalmas előnnyel indul bármelyik modellel szemben, akiknek évekbe telik a ranglétra megmászása. Annak ellenére, hogy Jenner a 22,5 millió dolláros keresetével nem a leggazdagabb gyerek a családban (húga, Kylie Jenner ugyanebben az évben 166,5 millió dollárt zsebelt be), az ismertsége miatt így is sokkal jobb tárgyalási pozícióban van, mint akármelyik modell. A legjobban fizetett modell címet pedig az olyan munkáival gyűjtötte be, mint a Calvin Klein, Adidas vagy Estée Lauder kampányok. Ezzel lekörözte Karlie Klosst, aki korábban 13 millióval tartotta az első helyet.

A Forbes-lista eredménye már csak azért is érdekes, mert a megjelenése előtt nem sokkal Jenner magára haragította ez egész divatszakmát, miután a Love magazinnak adott interjújában azt nyilatkozta, hogy már a karrierje kezdete óta alaposan megválogatja, milyen kifutókon hajlandó vonulni a divathetek során, és

nem érti, „mi a szart” csinálnak azok a lányok, akik harminc vagy annál is több show-t vállalnak el egy szezonban.

Ez azért problémás kijelentés, mert ez a munkamorál jellemzi a legtöbb luxusmodellt, ám ezt neki soha nem kellett megtapasztalnia. Még a kilencvenes évek szupermodelljei is dolgoznak a mai napig, ahogy Naomi Campbell is ugyanúgy minden luxusmárka divatbemutatóját elvállalta a szezonban. Mindez megint csak arra utal, mennyire más szintről indul Kendall Jenner ebben a szakmában.

„Kérem a következő kérdést”

Az interjú után egy modell nyílt levélben próbálta elmagyarázni Jennernek a nepotizmus lényegét, és azt, hogy Kendall egyáltalán nincs tisztában vele, mennyire privilegizált helyzetben van a többi modellhez képest, akik keményen dolgoznak azért, hogy minél több show-t elvállalhassanak – mert ugye ők pénzből élnek.

Kedves Kendall, szánj egy percet arra, hogy megpróbálj kilépni a jelenlegi helyzetedből, ha tudsz, és képzelj el egy olyan életet, amiben nincsenek felesleges holmik, és amiben nem kapsz igent válaszként minden egyes kívánságodra. Képzeld el, hogy egy kisvárosból vagy egy harmadik világbeli országból származol, ahol az egyetlen kiút a jelenlegi helyzetedből, társadalmi osztályból, az egyetlen, amivel valóra válthatod az álmaid és zöld kártyát szerezhetsz vagy csak jobb munkalehetőségeket, hogy high-fashion modell leszel

– kezdi a levelet, majd felvázolja Jennernek, hogy modellként sokan fél vagy akár egy évre ott hagyják az otthonukat, hogy pénzt szerezhessenek, olyan szerződéseket írnak alá, amikből alig értenek akár egy szót is. Kiemeli, mennyire alárendelt helyzetben vannak a modellek, és a lakhatási helyzetüket is sokszor kénytelenek úgy megoldani, hogy hatan osztoznak egy egyszobás lakáson. Hozzáteszi, mindezt a megpróbáltatást 17 évesen kell átélniük egy jobb élet reményében.

A levél végén megemlíti, hogy a show-k közben a backstage-ben a modellek annyira gyűlölik Jennert, hogy rendszeresen kiutálják és gonoszkodnak vele.

Jenner interjújára reagált Naomi Campbell is, aki szinte minden létező platformon és interjújában elmondta, hogy a kilencvenes évektől kezdve mennyire keményen dolgozott, hogy felépítse a karrierjét, és több tucat fellépést vállalt el minden egyes szezonban, hogy egyről a kettőre jusson. Andy Cohen műsorában megkérdezték tőle, mit gondol Jenner kijelentéséről, hogy annak ellenére, hogy a legjobban kereső modell, nem hajlandó sok show-t elvállalni.

Kérem a következő kérdést.

Túl azon, hogy Kendall Jenner megválogatja, milyen divatbemutatókon vesz részt, 2019-től kezdve még ritkábban jelenik meg kifutókon, ahogy magazinokban és fotózásokon is kevesebbet lehet látni. Ennek ellenére az Instagramon jó néhány hirdetést és együttműködést vállalt el, ami azt jelenti, hogy a modellkedés helyett előtérbe került az influenszerkedés. A már megszűnt Keeping Up With The Kardashians reality kapcsán a napokban készült egy interjú Jennerrel, aki a modellkarrierjéről is beszélt egy kicsit. Kikérte magának, hogy a családja miatt lett sikeres, sőt elmondása szerint még keményebben kellett megdolgoznia a sikerért, ahogy a vezetéknevéről is le kellett mondania egy időben, hogy komolyan vegyék.

Minden egyes castingra elmentem, nemcsak New Yorkban; egész Európát bejártam, hogy munkát találjak és kialakítsam a saját utamat

– mondta, majd hozzátette: nem engedte a családjának, hogy megjelenjenek a divatbemutatókon, ahol ő is vonult, hogy ne vonják el a munkájáról a figyelmet. Azt is elárulta, hogy úgy érzi, az emberek fejében él vele kapcsolatban egy előítélet, miszerint ő csak kiejti a száján, hogy szeretne modell lenni, és az úgy is lesz.