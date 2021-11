Cooky párját nem zavarja a 27 év korkülönbség, mert sokszor úgy érzi, mintha ő lenne az idősebb

Szécsi Debóra és Cooky a kapcsolatukról meséltek.

Hajdú Péter műsorában vendégeskedett Szécsi Debóra és műsorvezető párja, Cooky, akik például arról is meséltek az adásban, hogy hogyan ismerkedtek meg, valamint, hogyan élik meg a huszonhét év korkülönbséget. Kiderült, hogy Szécsi Debórát egyáltalán nem zavarja, mert egyáltalán nem is érzi, hogy túlzottan kiütközne a korkülönbség a világnézetükben. Ezt ki is fejtette Hajdúnak arra a kérdésére, hogy nem voltak-e félelmei ezzel kapcsolatban.