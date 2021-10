Danics Dóra bevallotta, hogy gyorsan eltapsolta X-Faktoros millióit

A többi tehetségkutató győztes is elárulta, mire költötte a pénzét.

Istenes Bence ugyan nem érti, hogy az emberek miért nézik még most is az X-Faktort, de a tehetségkutatónak idén meglesz már a 10. győztese is. A Fókusz addig is körbekérdezett az előző szériák első helyezettjei között, hogy ki mire költötte a többmilliós főnyereményét.

Kocsis Tibor például szorgosan gyűjtögette a havi 1 millió forintot, ami folyamatosan érkezett számlájára, hogy aztán kifizethesse a lakáshitelét. Vastag Csaba a karrierjébe és klipforgatásokba fektette a pénz nagy részét, állítása szerint magára semmit nem költött, még a nyereményautóját is az öccsének ajándékozta.

Ezzel szemben a negyedik évad győztese, Danics Dóra nem sokat költött a zenére, inkább elszórakozta a pénzt. Javarészt utazásokra és bulikra áldozott és a barátai költségét is gyakran állta.

Sajnos én nem voltam elég okos annak idején és nagyon sokat eltapsoltam ebből a pénzből, viszonylag rövid idő alatt

– ismerte el az X-Faktor első női nyertese.