DWTS: Kamarás Ivánék le is zuhanyoztak a tangójuk végén

Látványnak jó volt, érzésre nem biztos.

A Dancing with the Stars ötödik adásának kiesői Kempf Zozo és Keresztszegi Ramóna voltak, akik a zsűri szerint sem hoztak túl erős produkciót. Nem úgy, mint Kamarás Iván és Mikes Anna, akik a tangójukra 38 pontot kaptak.

A párosnak élőben énekelt a hármas ikrekkel várandós Rúzsa Magdi, ami már önmagában is nagy tapsot kapott a közönségtől, ahogyan az is, hogy a színész és partnere a koreográfia végét már egy medencében, „esőben” állva fejezték be. A Flashdance című filmet idéző jelenet jól is nézett ki, habár a pár arcát látva, annyira nem volt élvezetes számukra.