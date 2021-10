Ötcsillagos értékelést adott a seriff a börtönnek, ahol két hétig őrizetben volt

Meg volt elégedve több évtizedes munkájával.

Egy seriff, akit lopásért és más etikai szabálysértésért ítéltek el, ötcsillagos értékelést adott a börtönnek, ahol két hétig volt őrizetben. De ennél is jobban ismeri, hiszen évtizedekig ő vezette.

A legjobb börtön Alabama államban, ez egy másik dolog, amire büszke vagyok. Az étel igazán jó volt, a személyzet nagyon vigyázott rám

– nyilatkozta az AP cikke szerint az elítélése óta adott első nagyobb sajtóeseményen Mike Blakely, menesztett Limestone megyei seriff, akit óvadék ellenében helyeztek szabadlába, miután fellebbezett az ellene hozott ítélet ellen.

Blakely megerősítette, ártatlannak vallja magát. Augusztusban azért ítélték el, mert kamatmentes hitelt vett fel a börtön pénztárából, amelyben a foglyok pénzét tartják, valamint ellopott 4 ezer dollárt a kampányszámlájáról (talán sokan nem tudják, a seriff pozíció a bűnüldözéssel foglalkozó szerepköröknél némileg meglepőként, általában választott funkció az Egyesült Államokban, akárcsak egy polgármesteré, képviselőé).

Blakely volt Alabama történetének leghosszabban szolgálatot teljesítő seriffje, a tizedik ciklusát töltötte, míg fel nem mentették.

Azt mondja, nem kapott különleges elbánást a börtönben, akkor is be volt börtönözve, mikor az irodában dolgozott, és akkor is, mikor egy „hátsó lyukba” vitték. Felajánlották neki, hogy visznek neki enni, de visszautasította.

Az mondtam, nem, a börtönkosztot eszem, mert szeretem, ezt ettem az elmúlt 38 évben.

Három év börtönre ítélték, ha megkezdi letölteni, nem ebben a „saját” börtönében fogja, mert a bíró úgy ítélkezett, a 97 kilométerre fekvő atheni börtönben kell letöltenie.