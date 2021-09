Mihalik Enikő: A szülés utáni depresszió is arcon csapott

Nem számított rá, hogy ennyire nehéz lesz egy kisbabával.

Mihalik Enikő két hónapja szülte meg kislányát és most őszintén mesélt arról, hogy milyen nehézségekkel küzd.

Meg kell, hogy mondjam, hogy sokkal nehezebb egy újszülött kisbabával, mint arra számítottam. Nem gondoltam, hogy ez tényleg ennyire nehéz és ennyire meg tudja viselni az embert. Úgy gondolom, hogy nem csak a baby blues, hanem a szülés utáni depresszió is egy kicsit arcon csapott engem. Nagyon sok anyának nagyon nehéz leküzdenie azokat a gondolatokat, amik a kisbaba sírásakor csak felerősödnek. Nagyon sokszor megkérdőjeleztem, hogy vajon jó anya vagyok-e és nagyon sokszor elsírom magamat

– mondta Mihalik, aki hozzátette, napról-napra jobb a helyzet, de már nagyon várja, hogy ezt az időszakot maguk mögött hagyják.

A modell arról is beszélt, hogy már a kórházban a nővérek is őt hibáztatták, amiért nem tud szoptatni és a kéretlen jótanácsok is csak plusz nyomást helyeztek rá.