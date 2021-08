Egy ember meghalt, egy gyerek született a napokon át tartó illegális rave buliban Olaszországban

A rendőrök sokáig tehetetlenek voltak.

Illegális rave buli kezdődött a mezzanói tó közelében augusztus 13-án, amit a rendőröknek csak nemrég sikerült feloszlatniuk – annak ellenére, hogy egy ember meghalt, többen pedig kórházba kerültek túlzott alkoholfogyasztás miatt, írja az Euobserver. A hatnapos rendezvény több ezer embert vonzott szerte Európából, a fesztivál miatt a környéket ellepték a lakóautók, autók és sátrak. A szervezők eredetileg úgy tervezték, hogy a program augusztus 23-ig tart. Az egyik résztvevő azt nyilatkozta az olasz sajtónak, hogy az egész olyan volt, mintha egy kisvárosban lett volna.

Voltak bárok, pizzéria, nyakláncárusok. Volt, aki füves pizzát sütött és kártyajósokkal is találkoztam

– mondta.

A káosz természetesen tragédiát is hozott magával: egy londoni születésű, de Észak-Olaszországban élő 24 éves vasárnap este bement a tóba, de ki már nem jött – rendőrök és tűzoltók találták meg a holttestét. Érkeztek bejelentések nemi erőszakról, illetve az alkoholtól kómába esett betegekről is. Volt olyan, akinél koronavírus-fertőzést mutattak ki. Akadtak, akik éhező-szomjazó kutyákról számoltak be, akiket a bulizó gazdáik hátrahagytak.

A helyi média szerint a hatnapos esemény alatt egy gyerek is született.