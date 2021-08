Egy éve ilyenkor: Tóth Andi sajtótájékoztatón villantott mellbimbót

Mint minden héten, most is mutatjuk, mely cikkeink érdekelték olvasóinkat leginkább tavaly ilyenkor.

Tóth Andi egy mélyen dekoltált ruhában érkezett 2020 augusztusában a Sztárban Sztár új szezonjának sajtótájékoztatójára, ahol bejelentették, kik lesznek azok a versenyzők, akik szerepelnek majd a TV2 zenés showműsorában. Tóth volt az egyik versenyző, aki nem túl szerencsésen választott szettet, ugyanis a ruhája félrecsúszott, így túl sokat lehetett látni.

Augusztus 19-én este gálát rendeztek a Miss Balaton szépségverseny programjaként, amin részt vett a rendezvény egyik arca, Zimány Linda is, aki posztolt egy fotót az eseményről, amit a póthajáért felelős cég is megosztott. Később megérkezett az eseményről szóló sajtóközlemény is, aminek csatolmányában ott van egy fotó Zimány Lindáról is – az arca némileg másképp mutat a kevésbé retusált fotón, mint azon, amit ő maga osztott meg.

Egy fiatal lány beszélgetésbe elegyedett egy idegennel, de mikor fura irányt vett a beszélgetés, a lány rögtön felhívta a fiú figyelmét, hogy nehogy a farkáról küldjön képet, mert arra nem kíváncsi. A kép ezután szinte rögtön jött, de a lány ahelyett, hogy kiakadt volna, nagyon megijesztette a perverz srácot.

Augusztus közepén írtuk meg, hogy egyik délután verekedés volt a 4-6-os villamoson. Bár az alaphírbe egy Facebook-felhasználó videója került be (és az járta körbe a sajtót is), nem sokkal később a 24.hu tudomására jutott, hogy az eredetit Schumacher Vanda (a Való Világ kísérőműsorának későbbi műsorvezetője) rögzítette és osztotta meg Instagramon. Megkerestük, hogy mesélje el saját szemszögéből a történteket.

Édesanyja kérte a mentők gyors segítségét, ahhoz a 25 éves óbudai lányhoz, akihez elviselhetetlen fájdalmai miatt riasztották a Bázis Mentőállomás bajtársait a hétvégén hajnalban. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kiérkező mentők az ágy mellett, magzati pózban összegömbölyödve találták a lányt, aki kétségbeesve zokogott a fájdalomtól.